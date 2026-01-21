Χωρίς προβλήματα στο Ρέμα της Πικροδάφνης, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, παρά την έντονη βροχόπτωση, κυλά μέχρι στιγμής η μέρα. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχει καταγραφεί καμία νέα κατολίσθηση στην περιοχή του ρέματος, πέραν αυτής που σημειώθηκε από τις βροχές της 24ης Δεκεμβρίου. Παρά ταύτα, σε δύο περιπτώσεις κατοικιών έγιναν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου συστάσεις απομάκρυνσης των ενοίκων, προληπτικά, καθώς διαπιστώθηκε κίνδυνος στον αύλειο χώρο των σπιτιών.

Υπενθυμίζεται ότι από την ισχυρή νεροποντή την παραμονή των Χριστουγέννων είχαν κριθεί ως μη κατοικήσιμες, προσωρινά, τρεις κατοικίες. Κατόπιν τούτου, η δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ο δήμαρχος έχει ζητήσει απ’ όλους όσοι εμπλέκονται σε θέματα πολιτικής προστασίας να βρίσκονται «σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής και ετοιμότητας».



Συνεχής επιφυλακή

Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 25 Δεκεμβρίου.

Ο δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι πραγματοποιούν συνεχείς αυτοψίες και συντονίζουν δράσεις από το επιχειρησιακό κέντρο που έχει προγραμματιστεί να λειτουργεί σε 24ωρη βάση στο Δημαρχείο για την εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης και άμεσης επέμβασης.

Συνεδρίαση Πολιτικής Προστασίας

Κατά τη συνεδρίαση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, χθες, Τρίτη, αποφασίστηκε το προληπτικό κλείσιμο τμημάτων του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα συσσώρευσης υδάτων και έχουν διαπιστωθεί πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχείλιση φρεατίων. Σε όλα τα σημεία υπάρχουν οχήματα για τη διαρκή επιτήρηση και άμεση παρέμβαση όπου κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα οχήματα και μηχανήματα έργου.

Δεν έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις

Πριν τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Νότιου Τομέα, όπου εκφράστηκε από την πλευρά του Δήμου Αγίου Δημητρίου η επιτακτική ανάγκη καθαρισμού του ρέματος από ξεριζωμένα δέντρα της προηγούμενης κακοκαιρίας. Σημειώθηκε δε, η έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος απέστειλε επιστολές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής, ζητώντας την άμεση συνδρομή τους με τη διάθεση μηχανημάτων.