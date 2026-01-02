Σε κάθε νεροποντή, η καρδιά τους πάει να «σπάσει». Θα αντέξει το σπίτι τους και το ρέμα, ή θα τους συμπαρασύρουν τα ορμητικά νερά μαζί με τα πρανή;

Οι γιορτινές ημέρες ήταν εφιαλτικές για πολλούς κατοίκους του Αγίου Δημητρίου Αττικής. Η έντονη βροχόπτωση της παραμονής των Χριστουγέννων «έπνιξε» ολόκληρες περιοχές. Τρία σπίτια κτισμένα κατά μήκος του Ρέματος της Πικροδάφνης υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με την αυλή του ενός να υποχωρεί μαζί με τα πρανή. Ήταν η στιγμή που η δημοτική Αρχή έστειλε SOS στα αρμόδια υπουργεία, την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων, με στόχο την άμεση θωράκιση των σημείων που έχουν υποστεί διαβρώσεις και καταστροφές. Αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό εντός 24ωρου.

Ακατάλληλες 3 κατοικίες

Στη συνέχεια, κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών» (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έκανε εκτίμηση κινδύνου στις τρεις κατοικίες που επλήγησαν και τις έκρινε μη κατοικήσιμες, λόγω της υποχώρηση των πρανών στήριξης τους, στην κοίτη του ρέματος. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει δρομολογήσει, ήδη, τη διαδικασία φιλοξενίας σε ξενοδοχείο των κατοίκων που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα.

Δεκάδες οικογένειες ζουν πάνω από το Ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, έχοντας φτιάξει γειτονιές που θυμίζουν μικρά χωριά. Γειτονιές που, αν δεν γνωρίσεις, δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν σε «απόσταση αναπνοής» από το Σύνταγμα. Κάποια σπίτια χτίστηκαν στην κυριολεξία μέσα στο ρέμα πριν από περίπου 60 χρόνια. Ήταν αυτά που κινδύνευσαν από τις τελευταίες πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πίσω τους, λίγες ακόμη μονοκατοικίες και δυο τρεις πολυκατοικίες, οι ένοικοι των οποίων επίσης δεν κρύβουν την ανησυχία τους.

Ο Απόστολος Ντανάκος, κάτοικος της περιοχής, μας δείχνει τα δύσκολα σημεία της γειτονιάς του. «Πριν από λίγα χρόνια κινδύνευαν αυτή η μονοκατοικία (σ.σ. μάς τη δείχνει) που είναι δίπλα στο ρέμα και η πολυκατοικία πίσω της. Έβαλαν σαραζανέτια (σ.σ. συρματοκιβώτια) και σώθηκαν. Πριν από δύο χρόνια κινδύνευε η άλλη πολυκατοικία που είναι δίπλα. Έφτιαξαν κι εκεί σαραζανέτια. Αυτό που με φοβίζει είναι ο ευκάλυπτος στην κοίτη του ρέματος. Το νερό δεν υπολογίζεται. Είναι μεγάλη η δύναμή του. Σε περίπτωση νεροποντής φοβάμαι μη “κατέβουν” με τα ορμητικά νερά διάφορα αντικείμενα, δέντρα, καλάμια, κρεβάτια, πέσει ο ευκάλυπτος και φράξει το ρέμα».

Το σπίτι του χρονολογείται στη δεκαετία του ΄60. «Το έφτιαξε ο πεθερός μου», μας λέει, και συνεχίζει: «Θα σας πω κάτι για να καταλάβετε: όλο το Μπραχάμι ήταν εκτός σχεδίου. Γιατί το κράτος τους επέτρεπε να χτίζουν; Κάποιοι ήταν οικοπεδούχοι και πούλησαν τα οικόπεδα. Άλλοι μπάζωσαν τα ρέματα και τα έκαναν οικόπεδα… Άντε βρες άκρη».

Απέναντί του, προβάλει μέσα από τις καλαμιές, ένα σπιτάκι. Στην άκρη της αυλής του, ξεκινά ένας μικρός διάδρομος που οδηγεί στο Ρέμα της Πικροδάφνης. «Το 1979 το σπίτι αυτό ήταν στον αέρα. Έκαναν έργα στήριξης για να μη φύγει ολόκληρο μέσα στο ρέμα», εξηγεί ο κ. Ντανάκος.

Αλλεπάλληλες συσκέψεις

Από τη στιγμή που η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι συσκέψεις μεταξύ του δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Στέλιου Μαμαλάκη, με εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, των αρμοδίων υπουργείων και φορέων, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες, είναι συνεχείς.

Στις αρχές της εβδομάδας έγινε σύσκεψη στην Περιφέρεια Αττικής αναφορικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει να δρομολογηθούν για την άρση της επικινδυνότητας στα σημεία που επλήγησαν περισσότερο, αλλά και τη διευθέτηση της κοίτης του ρέματος σε αυτά, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Επίσης, ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, και τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, ζητώντας πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για τις σοβαρές ζημιές που έχουν σημειωθεί σε υποδομές του Δήμου (οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι κτλ.).