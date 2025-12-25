Όπως σε κάθε έντονη βροχόπτωση έτσι και αυτή τη φορά η περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής, ειδικά γύρω από το Ρέμα της Πικροδάφνης, «πνίγηκε», κάνοντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη επίλυσης χρόνιων προβλημάτων.

Σοβαρές ζημιές υπέστησαν σπίτια χτισμένα κατά μήκος του ρέματος. Η ροή των υδάτων προκάλεσε μεγαλύτερη διάβρωση στο έδαφος, το οποίο σε ορισμένα σημεία υποχώρησε, μαζί με τα πρανή, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί αυλή σπιτιού. Η δημοτική Αρχή της πόλης εκπέμπει σήμα κινδύνου, ειδικά για δύο δρόμους πλησίον του Ρέματος (Λιδωρικίου και Τεπελενίου), όπου η «κατάσταση να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και επικίνδυνη».

Από το απόγευμα της Τετάρτης, οι αρμόδιοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου βρίσκονταν σε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την έντονη βροχόπτωση. Παράλληλα, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει και σήμερα τις αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση παρέμβαση όπου απαιτείται.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, Στέλιο Μαμαλάκη, στην οδό Λιδωρικίου το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει εδώ και χρόνια προβλήματα, τα οποία δυστυχώς εντάθηκαν μετά τη χθεσινή κακοκαιρία. Εκτιμάται ότι η υποχώρηση του εδάφους πλησιάζει το 1,5 μέτρο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην οδό Τεπελενίου 1 όπου η ροή των υδάτων προκάλεσε μεγαλύτερη διάβρωση με συνέπεια να υποχωρήσουν τα πρανή και να παρασυρθεί αυλή οικίας.

Όπως αναφέρει, βρίσκεται σε επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση έργων στην περιοχή. «Ωστόσο η ένταση των προβλημάτων, καθώς και οι αυξημένες κατολισθήσεις που σημειώθηκαν κατά τη βροχόπτωση επιβεβαιώνουν αυτό που ζητά και ο Δήμος εδώ και καιρό. Ότι δηλαδή έκτος από τα αντιπλημμυρικά έργα, είναι ανάγκη να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό και έργα στήριξης», τονίζει.

Καταγγέλλει δε, ότι «σε αντίθεση με προηγούμενα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι χθεσινές καταιγίδες δεν είχαν αξιολογηθεί ως επικίνδυνες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ούτε από το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».