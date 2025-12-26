Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου σε οικίες γύρω από το Ρέμα της Πικροδάφνης.

Η απόφαση ελήφθη από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, μετά από σχετικό αίτημα του δημάρχου της πόλης Στέλιου Μαμαλάκη.

Η απόφαση (με αρ. πρωτ. Α5387) προβλέπει την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για τρεις μήνες, δηλαδή έως και τις 24 Μαρτίου 2026.

Για την ταχεία δρομολόγηση της απόφασης προηγήθηκε στενή συνεργασία και επικοινωνία του δημάρχου Αγίου Δημητρίου με τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τον διευθυντή Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, Δημήτρη Αλεξανδρή. Παράλληλα, μικτό κλιμάκιο του Δήμου και της Περιφέρειας πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία που επλήγησαν.

Σύμφωνα με τον κ. Μαμαλάκη, «η επίσημη κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατες διαδικασίες σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας».