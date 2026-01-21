Με την «απειλή» της κακοκαιρίας διεξάγεται η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα. Με το ΚΚΕ να έχει εκφράσει τη διαφωνία του από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τα υπόλοιπα κόμματα διαφωνούν με τη σύσταση της καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι είναι προσχηματική η πρόταση της. Πάντως, το μήνυμα του 112 έπιασε και τα κινητά των βουλευτών στην Ολομέλεια προκαλώντας αμηχανία λίγων δευτερολέπτων.

Κόκκαλης προς Τσιάρα: «Ηρθε η ώρα να φύγετε»

Στις 10 το πρωί, όταν ήρθε το. πρώτο μήνυμα του 112 που προειδοποιεί με επιδείνωση του καιρού, στο βήμα της Ολομέλειας βρισκόταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης. Το ένα μετά το άλλο ακουγόταν η χαρακτηριστική ειδοποίηση. Με χιουμοριστική διάθεση πάντως, είπαν του βουλευτή ότι «ανέβηκες χτύπησε το 112» και ο ίδιος σχολίασε απευθυνόμενος προς τον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα «για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε», προκαλώντας το γέλιο των συναδέλφων του.

Διαφωνίες με το «καλημέρα σας»

Από την έναρξη της συνεδρίασης ξεκίνησαν οι διαφωνίες, κυρίως για διαδικαστικά θέματα. Ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠαΣοΚ, είπε πως «αφότου δεν συμφωνήσαμε και στην Διάσκεψη επί της διαδικασίας, καταθέτουμε αίτημα και πρόταση για την διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με σαφή δομή αποστολή και χρονοδιάγραμμα που θα καταθέσει στο προεδρείο και ο εισηγητής μας και να τεθεί σε ψηφοφορία από την Βουλή. Αυτό που φέρνει ο πρωθυπουργός δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη ο λαός και η κοινωνία».

Ο κ. Μάντζος ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημα, με τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα να ξεκαθαρίζει ότι «η ψηφοφορία είναι μια και ενιαία και είναι το βράδυ».

Ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «οι φωνασκίες από πτέρυγα της ΝΔ είναι αναποτελεσματικές. Είναι σαφές ότι η διάσκεψη εισηγείται προς την Ολομέλεια, ο ΣΥΡΙΖΑ και δια του προέδρου του και σήμερα έχει καταθέσει την πρόταση του εθνικού συμβουλίου για την αγροτική παραγωγή. Όχι μια επιτροπή της Βουλής. Όχι αυτός ο υποβιβασμός του διαλόγου».

Ο κ. Μπούρας παρενέβη από έδρας ξανά λέγοντας «η Διάσκεψη των Προέδρων είχε μία πρόταση. Αν θέλετε δεύτερη πρόταση, τρίτη πρόταση έπρεπε να έχει κατατεθεί στην Διάσκεψη. Δεν υπάρχει άλλο θέμα διαδικαστικό» και πρόσθεσε «σήμερα υπάρχει μία πρόταση. Αυτή είναι της ΝΔ, όπως κατατέθηκε και συζητήθηκε».

«Το ΚΚΕ με πολύ σαφή τρόπο διαφώνησε με την πρόταση της ΝΔ», είπε η κυρία Διαμάντω Μανωλάκου, με τον κ. Μπούρα να το επιβεβαιώνει.