Ο πρωτογενής τομέας και το αγροτικό συνεχίζει να απασχολεί την κυβέρνηση ενώ επιθυμούν να ανοίξει ο διάλογος. Σήμερα ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού. Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι η μελέτη των προβλημάτων και η επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων.

Ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει την διαφωνία τους ενώ το ΠαΣοΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να καταθέσουν τις δικές τους αντιπροτάσεις. Πάντως, η «γαλάζια» παράταξη φαίνεται ότι έχει ήδη αποφασίζει τη σύνθεση, προορίζοντας τον Γιάννη Οικονόμου για τη θέση του προέδρου, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από τα άλλα κόμματα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, πάντως, θεωρεί τη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τον αγροτικό τομέα ως ανεπαρκή και προσχηματική. Το ΠαΣοΚ προτείνει εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επιθυμεί τη δημιουργία ενός μόνιμου «Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής», το οποίο θα σηματοδοτεί μία συμμετοχική, στρατηγική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Το κόμμα που έχει εκφράσει από την αρχή τη διαφωνία του, από τη Διάσκεψη των Προέδρων ήταν το ΚΚΕ που είχε δώσει ένα ξεκάθαρο «όχι», τα υπόλοιπα κόμματα είχαν επιφυλαχθεί για τις θέσεις τους στη συζήτηση στην Ολομέλεια είτε με τις ομιλίες των εισηγητών είτε των Προέδρων.

Τι συζήτησαν Μητσοτάκης – Τασούλας

Ο πρωτογενής τομέας συνεχίζει πάντως να απασχολεί την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πίσω από τις κλειστές πόρτες τέθηκε το θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρεται να εξέφρασε στον Πρόεδρο συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων. Υπάρχει δηλαδή η αίσθηση ότι μάλλον οι αγρότες θα αρχίσουν να αποχωρούν από τα μπλόκα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Φέρεται να πρόσθεσε μάλιστα ο πρωθυπουργός ότι η Πολιτεία εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της για την στήριξη των αγροτών, αλλά δεν εξάντλησε την διαρκή επιθυμία της να βρίσκεται σε διάλογο μαζί τους.

Με άλλα λόγια, ο διάλογος δεν κόβεται, αλλά τα μπλόκα μάλλον πρέπει να δώσουν τη θέση τους στη συνεννόηση. Ο κ. Τασούλας είπε στον πρωθυπουργό ότι το δίδαγμα των τελευταίων δύο μηνών με τα μπλόκα και όλες τις κινητοποιήσεις είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα συλλογικό, ένα αντιπροσωπευτικό όργανο-ομπρέλα που να εκπροσωπεί τον αγροτικό κόσμο και να συνομιλεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, ένα είδος Αγροτικού Επιμελητηρίου.

Από το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, σημειώνουν πως η Κυβέρνηση αντιμετώπισε με ψυχραιμία την κατάσταση. Όπως υποστηρίζουν δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι. Οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και να απομακρυνθούν τα τρακτέρ. Και σχέδιο είχαμε και μέτρα εφαρμόσαμε και πράγματα τα οποία δεν έγιναν για ολόκληρες δεκαετίες κάναμε, λένε για να καταλήξουν ότι είναι ανεπίτρεπτο κάποιο νέο κλείσιμο δρόμων. Αφήνουν ταυτόχρονα να εννοηθεί ότι σε αυτή την περίπτωση, «είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει ήδη δοθεί ώστε να μην επιτρέψουν οι Αρχές ξανά να κλείσουν οι δρόμοι».