Μήνυμα έλαβαν οι κάτοικοι της Αττικής από το 112 λόγω της κακοκαιρίας.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια #Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες» αναφέρει το μήνυμα.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου

Υπενθυμίζεται ότι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ έχει επικαιροποιηθεί, με έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένονται τις επόμενες ώρες στις ακόλουθες περιοχές. Συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.