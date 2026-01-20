Τα φάρμακα αδυνατίσματος GLP-1 μπήκαν στην καθημερινότητα μας και σε ελάχιστο χρόνο έφεραν μια πραγματική επανάσταση. Πρώτα στο σώμα και στο τραπέζι και αργότερα στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο που συνδεόμαστε με τους άλλους, ακόμη και στο πορτοφόλι μας.

Το αδυνάτισμα πλέον φεύγει από το γραφείο του διαιτολόγου -τουλάχιστον σε προχωρημένες περιπτώσεις παχυσαρκίας-, και μεταφέρεται στα ιατρεία παθολόγων, ενδοκρινολόγων και καρδιολόγων.

Ειδικά σε χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου τα νέα σκευάσματα κυκλοφορούν πρώτα και όπου συνήθως υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, οι αλλαγές είναι κοσμογονικές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε από τους New York Times: «Το 8% -10% των Αμερικανών λαμβάνουν τώρα GLP-1 και το 30% έως 35% έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να τα λάβουν, σύμφωνα με έκθεση του Οκτωβρίου 2024 που δημοσιεύθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers».

Τα ποσοστά αυτά είναι εντυπωσιακά αν αναλογιστεί κανείς και το πόσο πρόσφατα έχουν μπει στη ζωή μας, ως λύση για την παχυσαρκία, και πόσοι ακόμη δείχνουν δυσπιστία, τόσο για την αποτελεσματικότητά τους, όσο και για τις πιθανές μακροχρόνιες συνέπειες από την χρήση τους.

Μίνι μπέργκερ και λίγες πατάτες για 8 δολάρια στη Νέα Υόρκη

Ένας πρώτος τομέας στον οποίο το τοπίο αλλάζει ριζικά και η συνέχεια αναμένεται ακόμη πιο θεαματική, αφορά στην εστίαση, στο φαγητό εκτός σπιτιού.

Εστιατόρια σε μητροπόλεις όπως η Νέα Υόρκη προσαρμόζουν μενού, μερίδες και συνεπώς και τιμές, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται ανεκτά από ανθρώπους που δεν μπορούν πλέον να φάνε μεγάλα γεύματα και ταυτόχρονα να αποφεύγουν την αλόγιστη σπατάλη τροφίμων.

Μικροσκοπικά μπέργκερ, περιορισμένες ποσότητες πατάτας τηγανητής, αναψυκτικά και αλκοολούχα σε δόσεις σφηνακιού και όλα αυτά σε μια κοινωνία όπως η αμερικανική, όπου διαχρονικά η τάση ήταν το x-large.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα από τα πρώτα εστιατόρια που υιοθέτησαν την αλλαγή, ήταν το Clinton Hall στη Νέα Υόρκη που ανήκει στον Αριστοτέλη Χατζηγεωργίου.

Ο κ. Χατζηγεωργίου διαπίστωσε εμπιρικά, αυτό που μαρτυρούν οι έρευνες και τα ποσοστά. Τον Απρίλιο, μια έρευνα του Bloomberg Intelligence έδειξε ότι περισσότεροι από το 50% των χρηστών GLP-1 έβγαιναν λιγότερο συχνά για φαγητό από τότε που ξεκίνησαν τα φάρμακα.

Μια άλλη έκθεση που δημοσιεύθηκε από τη Morgan Stanley τον ίδιο μήνα διαπίστωσε ότι το 63% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν Ozempic παραγγέλνουν σημαντικά λιγότερο όταν πηγαίνουν σε εστιατόρια

Ο ίδιος, βλέποντας τα πιάτα να επιστρέφουν στην κουζίνα του μισογεμάτα, δεν άντεξε στην σπατάλη και έδρασε, προσφέροντας στον κατάλογο του ένα γεύμα με ένα μπέργκερ μιας μπουκιάς, ελάχιστες πατάτες και μια μικρή μπίρα για μόλις 8 δολάρια, μία τιμή που δεν την βρίσκεις πλέον σε κανένα εστιατόριο του Μεγάλου Μήλου.

Οι επαγγελματίες της εστίασης, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο ως μία νέα τάση, όπως ήταν τα vegan μενού και οι ειδικοί διατροφικοό περιορισμοί -χωρίς γλουτένη, ζάχαρη ή λακτόζη.

Το ίδιο συμβαίνει και με το ποτό. Τα φάρμακα αυτά περιορίζουν την επιθυμία για αλκοόλ και τα μπαρ ανταποκρίνονται με mini martinis, μικρά daiquiris, κ.ά. Αυτό που παρατηρεί η εφημερίδα είναι ότι η κοινωνική ζωή αποσυνδέεται σταδιακά από την υπερκατανάλωση και στο επίκεντρο μπαίνει η εμπειρία και η κοινωνικοποίηση.

Παράλληλα, η βιομηχανία τροφίμων και fast food παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αλυσίδες λανσάρουν μενού ειδικά σχεδιασμένα για όσους λαμβάνουν τέτοια φάρμακα με επιλογές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, χαμηλή σε ζάχαρη και σε λογικές ποσότητες.

Οι αεροπορικές κερδισμένες κατά 580 εκ. δολάρια τον χρόνο

Σε ένα άλλο άρθρο της, η εφημερίδα καταγράφει τις αλλαγές στις αερομεταφορές, που υπολογίζεται ότι θα επέλθουν με τη μείωση του σωματικού βάρους των ανθρώπων σε μεγάλη κλίμακα.

Μελέτες δείχνουν εξοικονόμηση καυσίμων, έστω και σε ποσοστά που φαίνονται μικρά, όμως σε έναν κλάδο όπου κάθε κιλό μετρά, η συλλογική απώλεια βάρους μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι αεροπορικές εταιρείες, επί δεκαετίες προσπαθούν να αναπτύξουν στρατηγικές μείωσης τους βάρους των αεροσκαφών, από το να περιορίζουν τον εξοπλισμό μέχρι και το χαρτί που χρησιμοποιείται στην καμπίνα. Τα GLP-1 είναι για εκείνες ένα δώρο… εξ ουρανού.

Από τη μία, η εξοικονόμηση καυσίμων έχει να κάνει με τα κέρδη, τις τιμές μετοχών, τη συνολική βιωσιμότητα, αλλά και με την κατανάλωση εν πτήσει. Λιγότερα προσφερόμενα γεύματα αλλά ταυτόχρονα χαμηλότερη κατανάλωση για όσες πουλούν προϊόντα την ώρα της πτήσης.

Αλλαγές θα δούμε σύντομα και σε άλλες βιομηχανίες, όπως σε εκείνες της ένδυσης, του fitness και της ευεξίας, κ.ά. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν όλη αυτή η επανάσταση θα έχει διάρκεια. Αν ναι, τότε μιλάμε για μια βαθιά μετατόπιση στον τρόπο που τρώμε, ταξιδεύουμε, κοινωνικοποιούμαστε.