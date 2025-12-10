Η μάχη για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων περνά σε νέα φάση, καθώς η κυβέρνηση ενεργοποιεί δύο προγράμματα που αφορούν δωρεάν εξετάσεις και φάρμακα, με στόχο να προστατεύσει έγκαιρα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Με φαρμακευτικές θεραπείες υψηλού κόστους για την παχυσαρκία, ψηφιακά παραπεμπτικά, δωρεάν εξετάσεις και ολιστική παρακολούθηση για τη νεφρική λειτουργία, το νέο πλέγμα παρεμβάσεων φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην πρόληψη, πριν οι παράγοντες κινδύνου εξελιχθούν σε σοβαρή απειλή για τη ζωή.

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την παχυσαρκία ενηλίκων και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, καθώς και εξατομικευμένη καθοδήγηση για πολίτες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (BMI άνω του 40, ή 37–40 με συνοδά προβλήματα).

Ο στόχος είναι η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, η σταδιακή απώλεια βάρους και η μακροχρόνια διαχείρισή του, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσταλούν τα πρώτα SMS σε δικαιούχους για προγραμματισμό επίσκεψης σε γιατρό.

Πρόληψη νεφρικής δυσλειτουργίας

Το δεύτερο πρόγραμμα εστιάζει στην έγκαιρη ανίχνευση νεφρικών παθήσεων σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, επίσκεψη σε ιατρό και καταχώριση όλων των αποτελεσμάτων στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη παρακολούθηση.

Πώς θα συμμετέχουν οι δικαιούχοι

Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λαμβάνουν αυτόματα το άυλο παραπεμπτικό τους. Όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει, μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους να κλείσουν δωρεάν ραντεβού στα Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων.

Δεν απαιτείται προηγούμενη συνταγογράφηση από ιατρό, τα παραπεμπτικά εκδίδονται έτοιμα.

«Η πρόληψη σώζει ζωές»

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «η πρόληψη σώζει ζωές» και υπογράμμισε πως τα νέα προγράμματα ενισχύουν την προστασία της δημόσιας υγείας, δίνοντας στους πολίτες πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες χωρίς κόστος.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε ότι η τεχνολογία αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αναφέροντας πως τα νέα προγράμματα προσφέρουν «εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε για «ολιστική φροντίδα» των ατόμων με σοβαρή παχυσαρκία και για έγκαιρο εντοπισμό παραγόντων που επηρεάζουν τη νεφρική λειτουργία σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι τα προγράμματα αποτελούν «έμπρακτη απόδειξη του πού κατευθύνονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης», τονίζοντας την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.