Σαν ζεστά ψωμάκια πουλάνε τα χιουμοριστικά- κοροϊδευτικά προς την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και την συνθηματολογία του, καπέλα που κατασκεύασε κατάστημα ρούχων της Κοπεγχάγης, τα οποία μοιάζουν με τα γνωστά κόκκινα καπέλα MAGA (Make America Great Again ήτοι Κάντε Πάλι την Αμερική Μεγάλη). Τα καπέλα Make America Go Away (MAGA κι αυτά αλλά το σύνθημα σημαίνει Κάντε την Αμερική να Φύγει Μακριά) και Already Great (που σημαίνει ήδη Μεγάλη), έχουν μετατραπεί σε σύμβολα αντίστασης στην πολιτική Τραμπ στην Γροιλανδία και στην Δανία και υπογραμμίζουν την αλληλεγγύη μεταξύ τους.

Όπως ανέφερε στο Reuters o συνιδιοκτήτης του καταστήματος, Μάικλ, τα καπέλα είχαν παραμείνει απούλητα για μήνες πριν γίνουν γρήγορα δημοφιλή. «Κατασκευάσαμε αρχικά μόνο εκατό», δήλωσε ο Μάικλ, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του. «Όταν έγιναν viral, έγιναν πολύ, πολύ δημοφιλή».

Λογοπαίγνια και διαμαρτυρίες σε Κοπεγχάγη και Νουούκ

Ο ιδιοκτήτης, Τζέσπερ Ράμπε Τόννεσεν, επινόησε ένα από τα συνθήματα των καπέλων, «Nu det NUUK» – ένα δανικό λογοπαίγνιο που ακούγεται σαν «Nu det nok», δηλαδή «Αρκετά τώρα», αλλά αντικαθιστά το «nok» με το «Nuuk», που είναι η ονομασία της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας. «Σκέφτηκα: «Πώς μπορείς να περάσεις ένα μήνυμα με απλό τρόπο ενώ βάζεις όρια;»», δήλωσε ο Τόννεσεν στο Reuters, προσθέτοντας ότι είχε μοιράσει 300 καπέλα με ποδήλατο σε μια διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το Σάββατο.

Τις τελευταίες μέρες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Κοπεγχάγη και το Νουούκ φωνάζοντας «Η Γροιλανδία δεν πωλείται» και κατευθύνθηκαν προς τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές, πολλοί από αυτούς φορώντας αυτά τα καπέλα διαμαρτυρίας. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των ορυκτών της, και δεν απέκλεισε τη χρήση βίας για να την ελέγξει. Οι απειλές του έχουν προκαλέσει διπλωματική κρίση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

«Οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να βγουν έξω με ένα μήνυμα. Απλώς έχουμε χορτάσει, είμαστε κουρασμένοι, λυπημένοι και απογοητευμένοι», δήλωσε ο Τόννεσεν.