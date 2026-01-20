Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματάει να προκαλεί και να διατηρεί υψηλούς τόνους για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Αυτή τη φορά ανέβασε στο Truth Social μια φωτογραφία του, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία φαίνεται να βάζει την αμερικανική σημαία στο νησί, ενώ δίπλα υπάρχει μια πινακίδα που λέει ότι η Γροιλανδία έγινε αμερικανικό έδαφος το 2026. Μαζί του ο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους ηγέτες «πρέπει να την έχουμε» τη Γροιλανδία, στο φόρουμ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στο Νταβός της Ελβετίας.

Το Σάββατο ο Τραμπ απείλησε οκτώ Ευρωπαίους συμμάχους, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία, με επιβολή δασμών 10% εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε να μας ασκήσουν πιέσεις», καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν συσπειρωθεί για να υπερασπιστούν το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος.