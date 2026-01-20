Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να καταβάλουν έως και 700 δισ. δολάρια για να επιτύχουν τον στόχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Η εκτίμηση έγινε από ακαδημαϊκούς και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους στο πλαίσιο σχεδιασμών γύρω από τη φιλοδοξία του Τραμπ να αποκτήσει το νησί έκτασης 800.000 τετραγωνικών μιλίων, ως στρατηγικό ανάχωμα στην Αρκτική, απέναντι στους βασικούς αντιπάλους των ΗΠΑ.

Η εκτίμηση υπερβαίνει το μισό του ετήσιου προϋπολογισμού του Πενταγώνου, προκαλώντας ανησυχία σε όλη την Ευρώπη και στο Κογκρέσο, εν μέσω της ρητορικής του περί κατάληψης της Γροιλανδίας.

Η πρόταση

Η Γροιλανδία, ημιαυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας, δεν είναι προς πώληση. Αξιωματούχοι της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει λάβει εντολή να καταρτίσει τις επόμενες εβδομάδες πρόταση για την αγορά της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντάς την «υψηλή προτεραιότητα» για τον Τραμπ αναφέρει το NBC.

«Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει, να κυβερνάται ή να αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελντ κατά την άφιξή της στην Ουάσινγκτον την Τρίτη. «Επιλέγουμε τη Γροιλανδία που γνωρίζουμε σήμερα, ως μέρος του Βασιλείου της Δανίας».

Η υπουργός Επιχειρήσεων και Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας, Νάαγια Νάθανιελσεν, δήλωσε την Τρίτη ότι τα μηνύματα από τις ΗΠΑ προκαλούν τέτοια ανησυχία στους Γροιλανδούς ώστε δυσκολεύονται να κοιμηθούν.

«Αυτό κυριαρχεί πραγματικά στην ατζέντα και στις συζητήσεις μέσα στα νοικοκυριά», είπε η Νάθανιελσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο. «Υπάρχει τεράστια πίεση πάνω μας και ο κόσμος το αισθάνεται έντονα. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να γίνουμε Αμερικανοί» ανέφερε.

Ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για να καταλάβουν το νησί των 57.000 κατοίκων, άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και σύμμαχοι του Λευκού Οίκου εκτός κυβέρνησης θεωρούν πιο πιθανό ένα σενάριο αγοράς ή σύναψης νέας συμμαχίας.

Η άλλη επιλογή

Μια άλλη επιλογή που εξετάζεται είναι η σύναψη μιας λεγόμενης «συμφωνίας ελεύθερης σύνδεσης» με τη Γροιλανδία, η οποία θα περιλάμβανε αμερικανική οικονομική βοήθεια με αντάλλαγμα την παρουσία ασφαλείας των ΗΠΑ, όπως έχει μεταδώσει το NBC News. Οι ΗΠΑ έχουν παρόμοιες συμφωνίες με τα Νησιά Μάρσαλ, τις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας και το Παλάου.

Η προσθήκη της Γροιλανδίας θα μπορούσε να ικανοποιήσει μέρος του ευρύτερου οράματος του Τραμπ για αμερικανική ηγεμονία στο Δυτικό Ημισφαίριο και να είναι λιγότερο δαπανηρή από το εκτιμώμενο κόστος αγοράς των 500 έως 700 δισ. δολαρίων.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία για να έχει περισσότερα δικαιώματα επί της γης, παρομοιάζοντας την κατάσταση με την ιδιοκτησία έναντι της μίσθωσης ενός ακινήτου. Η ιδιοκτησία θα μπορούσε να καταστήσει τη Γροιλανδία παρόμοια με αμερικανικό έδαφος όπως το Γκουάμ, η Αμερικανική Σαμόα ή το Πουέρτο Ρίκο και να εδραιώσει μακροπρόθεσμα τη στρατηγική σχέση της Ουάσινγκτον με το νησί.

Οι Γροιλανδοί απορρίπτουν μαζικά την ιδέα να γίνουν μέρος των ΗΠΑ. Ανεξάρτητη δημοσκόπηση πέρυσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου το 85% είναι αντίθετο.