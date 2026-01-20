Την απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία για αύριο, Τετάρτη, στην Αττική, αποφάσισε πήρε η Περιφέρεια, το μεσημέρι της Τρίτης (20/1), λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα μείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Η Περιφέρεια έλαβε την παραπάνω απόφαση μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για ακραία φαινόμενα και πλημμύρες στην Αττική, αύριο, Τετάρτη. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για μεγάλα ύψη βροχής σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής: «Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές.

Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά.

Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».

Κλειστά σχολεία και βρεφονηπιακοί στον Πειραιά

Σε συνέχεια της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στον Πειραιά, όπως και σε όλη την Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, για την ασφάλεια και την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, με απόφαση του Δήμου Πειραιά, θα παραμείνουν κλειστοί και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του δήμου.

Σε συναγερμό όλη η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας

Παράλληλα, σημειώνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Ήδη, συνεδριάζουν τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία σε ζητήματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Τι αποφάσισε η Πολιτική Προστασία

Το μεσημέρι συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αύριο Τετάρτη αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ της ίδιας ημέρας, μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Επίσης, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Red Code για Αττική και άλλες 4 Περιφέρειες

Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία αναμένονται αύριο σε όλη την Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθεται, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών και χιονοπτώσεων, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος τής εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο – διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr