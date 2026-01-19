Βαθιά ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις και τις γεωστρατηγικές αναταράξεις καταγράφεται στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24., με το 83,8% των πολιτών να δηλώνει ότι προβληματίζεται έντονα για τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, το 80,7% εκτιμά ότι οι συνθήκες αυτές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα στη χώρα και ισχυρή ηγεσία, στοιχείο που διαμορφώνει καθοριστικά το πολιτικό σκηνικό.

Μικρή ενίσχυση των ποσοστών της ΝΔ

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει άνοδο μισής ποσοστιαίας μονάδας και φτάνει στο 30,2% στην εκτίμηση ψήφου. Αντίστοιχη ενίσχυση καταγράφει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το εύρημα να συνδέεται άμεσα με την αντίληψη των πολιτών γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις.

Στη δεύτερη θέση παραμένει το ΠαΣοΚ, ωστόσο εμφανίζει οριακή υποχώρηση, από το 13,6% στο 13,4%. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει τέταρτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι η Ελληνική Λύση καταγράφει αισθητή πτώση, χάνοντας σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Την ίδια στιγμή, μικρή άνοδο εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την καθοδική του πορεία, παραμένοντας σε χαμηλά ποσοστά. Απώλειες καταγράφουν επίσης η Νίκη και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανος Κασσελάκης, τα οποία εξακολουθούν να κινούνται μακριά από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση του ποσοστού των αναποφάσιστων και όσων δηλώνουν ότι θα επέλεγαν «άλλο κόμμα», εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων.

Κόμμα Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα

Στο πλαίσιο αυτό, τα πρώτα ευρήματα για την απήχηση ενός πιθανού κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού δείχνουν ότι το 29,3% θα το ψήφιζε πολύ ή αρκετά. Όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα πολύ η αρκετά πιθανό να το ψηφίζαν δηλώνει το 17,1%.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η μεταβολή στις προτεραιότητες των πολιτών, καθώς μειώνεται αισθητά το ποσοστό όσων θεωρούν τη διαφθορά το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, στοιχείο που υποδηλώνει αναδιάταξη των ανησυχιών της κοινής γνώμης σε μια περίοδο έντονων διεθνών και εσωτερικών εξελίξεων.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το 53.5% θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να κλείνει τις εθνικές οδούς οποιαδήποτε επαγγελματική κατηγορία , όπως για παράδειγμα οι αγρότες , για να προωθήσει κανείς αιτήματά της, με το 42.5% να το θεωρεί σωστό. Το 33.7% θεωρεί ότι η Κυβέρνηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ικανοποίησε σημαντικό τμήμα των οικονομικών αιτημάτων, με το 57% να έχει αντίθετη άποψη.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την δημοσκόπηση