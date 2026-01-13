Η Interview πραγματοποίησε τη δημοσκόπηση για την Political. Σε αυτήν αποτυπώνεται η δυναμική που θα είχαν τα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Η έρευνα παρουσιάζει δύο διαφορετικά αποτελέσματα.

Το ένα αφορά τις ισορροπίες με τα σημερινά δεδομένα στη Βουλή. Το άλλο με το ενδεχόμενο δημιουργίας των δύο νέων κομμάτων. Με τα τωρινά δεδομένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά της με 26,4% με το ΠαΣοΚ να είναι δεύτερο με 12,1%. Στην τρίτη θέση είναι το ΚΚΕ με 6%, τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση πέμπτη με 5,7%. Εντός βουλής οριακά είναι το ΜεΡΑ25 με 3,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4% και η Φωνή Λογικής με 3,4%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ επιστρέφει στα επίπεδα των ευρωεκλογών με 32,4% και το ΠαΣοΚ είναι δεύτερο με 14,9%. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση ακολουθούν, ενώ τη Βουλή συμπληρώνουν ΜεΡΑ25, ΣΥΡΙΖΑ, Φωνή Λογικής και Κίνημα Δημοκρατίας.

Ποιοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού και Τσίπρας

Το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα δείχνει να αλλάζει τις ισορροπίες. Το 14,5% πιστεύει ότι είναι πολύ πιθανό να αλλάξει την ψήφο του σε κάποιο κόμμα για χάρη της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ το 10,1% υποστηρίζει το ίδιο για τον πρώην πρωθυπουργό.

Το βασικό ερώτημα είναι όμως από που θα αντλήσουν ψήφους σε περίπτωση ίδρυσης κόμματος. Η Μαρία Καρυστιανού δείχνει να αντλεί μεγάλο μέρος από τους αναποφάσιστους ή από εκείνους που ψηφίζουν μικρότερα κόμματα. Σημαντικές απώλειες παρουσιάζει η Πλεύση Ελευθερίας και ακολουθεί το ΜεΡΑ25.

Στην αντίπερα όχθη ο Αλέξης Τσίπρας αντλεί κυρίως ψηφοφόρους από τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα ακολουθούν οι αναποφάσιστοι και όσοι ψηφίζουν μικρότερα κόμματα. Στα αξιοσημείωτα ότι και εκείνος παίρνει ψηφοφόρους από την Πλεύση Ελευθερίας.

Πώς αλλάζουν τις ισορροπίες και πώς θα διαμορφωνόταν η Βουλή

Η κάθοδος της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα θα άλλαζε σημαντικά τους συσχετισμούς στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 23,9% και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα ήταν δεύτερο με 14,5%.

Ακολουθούν το ΠαΣοΚ με 10,5% και τέταρτο θα ήταν το κόμμα Τσίπρα με 10%. Εντός Βουλής θα ήταν το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και η 3,2% η Φωνή Λογικής.