Ισχυρό προβάδισμα 17,3 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση του 2025 της Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κυριαρχία της στο πολιτικό σκηνικό.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29,6%, καταγράφοντας υποχώρηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024, όταν βρισκόταν στο 31,3%, ωστόσο εξακολουθεί να προηγείται με άνεση του ΠαΣοΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί προβληματισμός, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει απώλειες της τάξης των 4 μονάδων σε βάθος ενός έτους.

Στους μεγάλους κερδισμένους της νέας χρονιάς συγκαταλέγεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία εκτοξεύεται στο 11,2% από 4,9%, καθώς και η Ελληνική Λύση που ενισχύεται στο 9,7% από 8,1%, αντλώντας πολιτικά οφέλη από την έντονη αντιπαράθεση γύρω από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΚΚΕ καταγράφει υψηλές επιδόσεις με 8,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 6,9%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει το 5,7%. Κάτω από το όριο του 2,5% κινούνται η Νίκη, οι Σπαρτιάτες, το ΜέΡΑ25, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ. παραμένει πρώτη με 23,9%, με το ΠαΣοΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 10%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας (9,1%), η Ελληνική Λύση (7,9%), το ΚΚΕ (7,2%), ο ΣΥΡΙΖΑ (5,6%) και η Φωνή Λογικής (4,6%), ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 12,8%.

Αρνητική παραμένει η εικόνα για την πορεία της χώρας, καθώς το 62% των πολιτών θεωρεί ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 32% που εκτιμά ότι βαδίζει προς τη σωστή. Πάντως, αντίστοιχη απόσταση είχε καταγραφεί και στα exit polls των εκλογών του 2023, όταν –παρά το 41% της Ν.Δ.– μόλις το 36% των ερωτηθέντων έκρινε θετικά την πορεία της χώρας.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Στην κατάταξη της δημοτικότητας, πρώτη εμφανίζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 27% θετικές γνώμες, ακολουθούμενη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 26% και τον Δημήτρη Κουτσούμπα με 20%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεντρώνει 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 13%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για πρόσωπα που φέρονται ως πιθανοί νέοι πολιτικοί παίκτες, με τη Μαρία Καρυστιανού να καταγράφει 33% και τον Αλέξη Τσίπρα 15%.

Θετικά αποτιμάται για την κυβέρνηση η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, καθώς το 49% τη χαρακτηρίζει σημαντική εξέλιξη. Παράλληλα, το 36% των πολιτών εκτιμά ότι η θέση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ το 30% κάνει λόγο για στασιμότητα και το 33% για αποδυνάμωση.

Αναποφάσιστοι και πολιτικοί συσχετισμοί

Στα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, η Ν.Δ. εμφανίζει συσπείρωση 58%, ποσοστό χαμηλό αλλά αναμενόμενο σε μη προεκλογική περίοδο. Ενδεικτικό του ρευστού σκηνικού είναι το γεγονός ότι περίπου το 13% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. του 2023 δηλώνει ακόμη αναποφάσιστο.

Την ίδια στιγμή, το κυβερνών κόμμα διατηρεί σαφές προβάδισμα στο Κέντρο με 23%, έναντι 16% του ΠαΣοΚ, κυριαρχεί στην Κεντροδεξιά με 54% και στη Δεξιά με 41%. Στον χώρο της Κεντροαριστεράς προηγείται η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ στην Αριστερά το ΚΚΕ.

Ως προς την ψήφο ανά επαγγελματική κατηγορία, η Ν.Δ. καταγράφει πρωτιά σε όλους τους κλάδους: 42% στους συνταξιούχους, 18% στους δημόσιους υπαλλήλους, 20% στους ελεύθερους επαγγελματίες και 23% στα οικιακά. Υστέρηση εμφανίζει μόνο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπου περιορίζεται στο 16%.