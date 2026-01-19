Στην επίτευξη «απτών αποτελεσμάτων» και μάλιστα «με ταχύτητα» στάθηκε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στις δηλώσεις που πραγματοποίησε κατά την είσοδό του στη σημερινή -πρώτη υπό την προεδρία του- συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε στα 4 σημεία που είχε θέσει και όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, κάνοντας λόγο για: την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, το ψηφιακό ευρώ και τη διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης.

Η Βουλγαρία και οι G7

Στο επίκεντρο των εργασιών, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Πιερρακάκης θα βρεθεί η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, με αιχμή την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, την οποία καλωσόρισε ο ίδιος λίγο πριν την έναρξη του πρώτου Eurgroup της φετινής χρονιάς.

Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι θα τεθούν επί τάπητος και οι προτεραιότητες που προέρχονται από τη συνεδρίαση των G7. Η ενημέρωση θα γίνει από Αντουάν Λεσκούρ, υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας η οποία προεδρεύει την περίοδο αυτή στο G7. Θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας. Στις 12 Ιανουαρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την μείωση της εξάρτησης από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες, θέμα που θα αποτελέσει μέρος της ενημέρωσης στο Eurogroup.

Η εκλογή νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στην εκλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα αποτελέσει ένα από τα επιμέρους ζητήματα που θα τεθούν στο σημερινό Eurogroup. Όπως είπε: «Έχουμε τη θεσμική ωριμότητα ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο υποψήφιο», κάνοντας λόγο παράλληλα για ύπαρξη εξαιρετικών υποψηφιοτήτων.

Έξι υποψήφιοι έχουν καταθέσει την υποψηφιότητά τους: ο Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία), ο Μάρτινς Κάζακς (Λετονία), ο Μάντις Μύλερ (Εσθονία), ο Όλι Ρεν (Φινλανδία), ο Ρίμαντας Σάντζιους (Λιθουανία) και ο Μπόρις Βούιτσιτς (Κροατία).

Το Eurogroup θα συζητήσει τις υποψηφιότητες με στόχο τη σύσταση προς το Συμβούλιο, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία.

Πηγή: OT.GR