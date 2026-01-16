Το να αναφέρεται μια εφημερίδα της Ελβετίας στις χιονοδρομικές επιλογές που προσφέρει η Ελλάδα είναι μάλλον ασυνήθιστο. Η Neue Zürcher Zeitung παραδέχεται ότι η Ελβετία έχει τη φήμη του προορισμού για τους λάτρεις του σκι. Και συνεχίζει: «Τι γίνεται όμως με τους κλασικούς καλοκαιρινούς προορισμούς για ήλιο και θάλασσα; Λίγοι γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι μπορείτε να κάνετε σκι και στην Ελλάδα.

Ηλιος, θάλασσα και χιονισμένες βουνοκορφές

Κι όμως, η χώρα είναι κατά 80% ορεινή και πολλές κορυφές της ξεπερνούν τα 1.500 μέτρα. Και τον χειμώνα, γίνεται σχεδόν σαν Ελβετία για λίγες στιγμές. Όταν χιονίζει στον Παρνασσό ή όταν οι άνθρωποι συρρέουν στα Καλάβρυτα, όταν το Καϊμακτσαλάν είναι χιονισμένο, τότε για μερικές εβδομάδες αναδύεται κάτι σαν παράλληλος κόσμος.

Η Ελλάδα έχει 26 χιονοδρομικά κέντρα με συνολικά 191 χιλιόμετρα πίστες, που εξυπηρετούνται από 118 τελεφερίκ. Αυτό μπορεί να μην είναι αμελητέο, αλλά είναι απίστευτα μικρό σε σύγκριση με την Ελβετία. Ο ιστότοπος skiresort.ch απαριθμεί 353 χιονοδρομικά κέντρα, 6.906 χιλιόμετρα πίστες και 1.911 αναβατήρες. Επιπλέον, το σκι είναι ένα εγχώριο φαινόμενο στην Ελλάδα. Μια μελέτη εκτιμά ότι υπάρχουν 800.000 επισκέπτες σκι ετησίως. Το 90% των επισκεπτών είναι Έλληνες».

Στη συνέχεια, το άρθρο αναφέρεται σε διάφορους προορισμούς για σκι, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους πρόποδες του Ολύμπου «υπό το βλέμμα του Δία». Όπως παρατηρεί, «το σκι δεν είναι μια σημαντική βιομηχανία στην Ελλάδα, ούτε είναι ένα διεθνές θέαμα.

«Η Μύκονος του χειμώνα»

Για το ελληνικό jet set, η Αράχωβα είναι η πιο πιθανή επιλογή. Το χωριό βρίσκεται σαν αμφιθέατρο στην πλαγιά του λόφου, με θέα προς τον Παρνασσό και τον ορεινό όγκο της Κίρφης. Είναι ένας χειμερινός προορισμός με μπουτίκ και μπαρ, κοντά στο Μαντείο των Δελφών. Το après-ski σίγουρα δεν λείπει. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης συχνά αναφέρονται στο μέρος ως η «Μύκονος του χειμώνα», αν και οι ντόπιοι αντιτείνουν ότι είναι πολύ πιο χαλαρή.

Το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού απέχει περίπου 40 λεπτά από την Αράχωβα. Υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, διαθέτει 23 πίστες, 17 αναβατήρες, εκτείνεται σε υψόμετρο περίπου 1.500 έως 2.250 μέτρων, και διαθέτει ακόμα και μαύρες διαδρομές εκτός πίστας».

Το άρθρο κλείνει με μια αναφορά στον 31 ετών σκιέρ Αλέξανδρο Γκιννή, μεγαλωμένο στον Παρνασσό, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας που ανέβηκε στο βάθρο σε αγώνα της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 4 Φεβρουαρίου 2023, τερματίζοντας δεύτερος στο σλάλομ στο Σαμονί-Μον-Μπλαν της Γαλλίας.

