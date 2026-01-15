Ο χειμώνας «επιστρέφει» δυναμικά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση καιρού του Θοδωρή Κολυδά για την εξέλιξη του καιρού από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται ψυχρές εισβολές στα βορειοανατολικά και ενεργή θερμική δραστηριότητα στη Μεσόγειο, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για χειμερινό καιρό σε όλη τη χώρα.

Οπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου θα σημάνει την πλήρη είσοδο της χώρας σε χειμερινή τροχιά, με ψυχρές αέριες μάζες να συγκρούονται με θερμότερες, τροφοδοτώντας βαρομετρικά χαμηλά και φέρνοντας βροχές, χιόνια και έντονες καιρικές μεταβολές.

Ειδικότερα, μετά από μια σχετικά ήπια περίοδο, η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή τροχιά, φέρνοντας σημαντική ψυχρή εισβολή στα βορειοανατολικά και πιο θερμές αέριες μάζες στη Μεσόγειο. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ψύχους και υγρασίας δημιουργεί ένα δυναμικό πεδίο όπου η Ελλάδα θα νιώσει τον χειμώνα στο πιο ουσιαστικό του στάδιο.

Η πρόβλεψη αυτή σηματοδοτεί ότι οι επόμενες ημέρες θα θυμίσουν ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών στην Ελλάδα, αλλά παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο στη φυσική λειτουργία της ατμόσφαιρας.

