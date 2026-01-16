Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσφεύγουν σύσσωμοι οι δήμαρχοι όλης της χώρας, υπό την «ομπρέλα» της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Αιτία αποτελεί, αυτή τη φορά, η «μετακόμιση» των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), από τους Δήμους, όπου λειτουργούν σήμερα, στο Κτηματολόγιο.

Οι πρώτες Πολεοδομίες θα λειτουργήσουν «πιλοτικά» κάτω από το Κτηματολόγιο την 1η Ιουλίου 2026. Η μετακόμιση για το σύνολο των Υπηρεσιών Δόμησης θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Στο ΣτΕ για τις Πολεοδομίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, θα υπάρξει οργανωμένη προσφυγή των Δήμων όλης της χώρας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. «Δεν έχει γίνει ακόμη νομοθετική ρύθμιση. Θα ζητήσει η ΚΕΔΕ από τους Δήμους να προσφύγουμε οργανωμένα, εναντίον αυτής της κίνησης, στο ΣτΕ. Θα ζητήσουμε ακύρωση της πράξης της διοίκησης. Η ΚΕΔΕ, όπως έκανε με το τέλος ταφής και τον ΝΟΚ (σ.σ. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), θα παρέμβει στο ΣτΕ υπέρ των Δήμων που θα προσφύγουν».

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ) παρουσιάστηκε από τους αρμόδιους υπουργούς στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου. Ο νέος φορέας, αξιοποιώντας το δίκτυο των κτηματολογικών γραφείων σε όλη τη χώρα και θα αναλάβει σχεδόν το σύνολο των διαδικασιών που συνδέονται με τις άδειες δόμησης, δηλαδή από τις βεβαιώσεις όρων και τις προεγκρίσεις έως την τελική έγκριση και τον έλεγχο των κατασκευών, καθώς και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι στις Πολεοδομίες θα ενταχθούν στο νέο σχήμα.

Παράλληλα, θα θεσμοθετηθεί μητρώο ανεξάρτητων ελεγκτών, ώστε κάθε οικοδομική άδεια να ελέγχεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη των εργασιών. Επίσης, προβλέπεται και η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για τη στοχευμένη ιεράρχηση των ελέγχων.

Οι Δήμοι θα έχουν την ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και των παρεμβάσεων ανάπλασης.

Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από ένα ψηφιακό one stop shop για όλα τα θέματα που αφορούν στην ακίνητη ιδιοκτησία τους. Ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αδειοδοτήσεις δόμησης και έλεγχος ενοποιούνται σε ένα συνεκτικό σύστημα, με ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη την επικράτεια.

Νέα προσφυγή και για τα «παραθύρια» του ΝΟΚ

Αναλόγως θα κινηθεί η ΚΕΔΕ, εκ νέου, για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. «Το ίδιο που είπα για τις Πολεοδομίες ισχύει και για τον ΝΟΚ», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και συνέχισε: «Δικαιώθηκαν οι Δήμοι και η ΚΕΔΕ με την έκδοση απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τα μπόνους δόμησης. Σύμφωνα με τον νόμο, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εναρμονίσει το θεσμικό πλαίσιο με την απόφαση του ΣτΕ. Έγινε μία εναρμόνιση αλλά αφέθηκαν πάλι παραθύρια – έτσι γίνεται – με τα οποία διαφωνούν πάρα πολλοί Δήμοι που ήδη ετοιμάζονται να προσφύγουν στο ΣτΕ».