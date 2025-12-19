Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αναμένεται να προσφύγουν εκ νέου, αμέσως μετά τις γιορτές, πέντε δήμαρχοι της Αττικής, με στόχο την ακύρωση του νέου Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο, το οποίο δίνει δικαίωμα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διατηρήσουν τα μπόνους του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Οι 5 δήμαρχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε δήμαρχοι που θα προσφύγουν στο ΣτΕ, σε πρώτη φάση, είναι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος (δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και α’ αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος), ο Ανδρέας Κονδύλης (Αλίμου), ο Βασίλης Ξυπολυτάς (Κηφισιάς), ο Χαράλαμπος Μπονάτσος (Φιλοθέης – Ψυχικού) και ο Θόδωρος Αμπατζόγλου (Μαρούσι). Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα αναμένεται να μεγαλώσει, καθώς τάσσονται υπέρ της προσφυγής και άλλοι δήμαρχοι της Αττικής.

Η θέση των δημάρχων διαφάνηκε σε εκδήλωση που έγινε στην αρχή της εβδομάδας για την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος απέναντι τα κίνητρα του ΝΟΚ.

Ο κ. Μπονάνος δήλωσε ότι η νέα προσφυγή θα κατατεθεί στο ΣτΕ μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2026. Όπως είπε, οι επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον είναι ήδη οδυνηρές. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού, είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος πλήρους αλλοίωσης της φυσιογνωμίας των περιοχών.

Προσφυγή στο ΣτΕ

Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δήλωσε προς το ΒΗΜΑ ότι οι δήμαρχοι θα προσφύγουν στο ΣτΕ όταν εκδοθεί η πρώτη διοικητική πράξη για υπολογισμό περιβαλλοντικού ισοδυνάμου για κάποιο κτίριο. «Άλλοι εννιά παρακολουθούν γιατί είναι θέμα σχεδιασμού», αναφέρει, και προσθέτει: «Η περιβαλλοντική ζημιά δεν μπορεί να έχει οικονομικό αντίστοιχο και μάλιστα τόσο ευτελιστικό: 8% και 15% επί της αντικειμενικής αξίας». Ομοίως και ο δήμαρχος Αλίμου. Σημειώνεται ότι οι δύο παραπάνω δήμαρχοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη μάχη για τον ΝΟΚ.

Παράλληλα, ετοιμάζονται να προσφύγουν στο ΣτΕ και κατά της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης (Πολεοδομίες) από τους Δήμους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.