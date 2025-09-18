Σκληρό «μπρα ντε φερ», μεταξύ της Κυβέρνησης και των Δημάρχων, αναμένεται να φέρει η μεταφορά των Πολεοδομιών ή Υπηρεσιών Δόμησης, όπως ονομάζονται σήμερα, από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο.

Μετά τη δικαίωσή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), οι δήμαρχοι προσφεύγουν εκ νέου στο ΣτΕ, αυτή τη φορά για να «μπλοκάρουν» κυβερνητικές αποφάσεις στο ζήτημα των Πολεοδομιών.

Μάλιστα, για το θέμα έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Σταύρο Παπασταύρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) την προσεχή Τρίτη (23/9) στις 2μμ.

«Άντρο διαφθοράς οι Πολεοδομίες όταν ήταν στο κεντρικό κράτος»

Ιδιαίτερα επικριτικός προς την κυβέρνηση ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ένωσης.

«Γνωρίζουν οι παλαιότεροι (σ.σ. δήμαρχοι) ότι μεταξύ των άντρων διαφθοράς του κεντρικού κράτους ήταν οι Πολεοδομίες», είπε και επανέλαβε: «Διεφθαρμένες ήταν οι Πολεοδομίες όταν ήταν στο κράτος. Και μεταφέρθηκαν στους Δήμους. Και φυσικά δεν έχουν όλοι οι Δήμοι της χώρας Πολεοδομίες. Κάποιοι κατάφεραν να συστήσουν. Και επειδή παρατηρήθηκε μία εστία διαφθοράς στη Χαλκιδική ή στη Ρόδο, δεν μπορεί να γενικεύεται το θέμα και να στρέφεται εναντίον ενός θεσμού συνολικά».

Προβληματική υπηρεσία το Κτηματολόγιο

Σύμφωνα με τον κ. Κυρίζογλου, «την επομένη της συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, καταλάβαμε ότι δεν μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες στο Κτηματολόγιο, αλλά οι οικοδομικές άδειες και τα αυθαίρετα, τα οποία θεσμικά έχουν ήδη μεταφερθεί. Και τι μένει; Τίποτα. Μένει μια απλή γνώμη στα χωροταξικά ζητήματα».

Υποσχέσεις για μπόνους σε… υπαλλήλους των Δήμων

Όπως ανέφερε, με την μεταφορά των υπηρεσιών στο Κτηματολόγιο (σ.σ. το οποίο χαρακτήρισε «προβληματική υπηρεσία»), δεν διασφαλίζεται η καλύτερη, πιο σύγχρονη και αποτελεσματικότερη άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων. «Και μάλιστα λέγεται ότι θα δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για τους υπαλλήλους των Πολεοδομιών με μπόνους και άλλα οικονομικά κίνητρα, για να πάνε στον νέο φορέα που θα δημιουργηθεί μέσα στο Κτηματολόγιο.

Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει διότι δεν είναι υπάλληλοι των Πολεοδομιών, αλλά των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων τους οποίους μετακινήσαμε εμείς εκεί, είτε με απόσπαση, είτε με παράλληλα καθήκοντα», συνέχισε.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρασε την αντίθεσή τους με τα κυβερνητικά σχέδια «διότι τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται οι Πολεοδομίες είναι εξόχως τοπικές υποθέσεις κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση», και ανήγγειλε ότι η Ένωση θα προσφύγει στο ΣτΕ. «Διαφωνούμε με την εξαγγελία του πρωθυπουργού και αντισταθούμε με κάθε ένδικο μέσο», πρόσθεσε.

Κωνσταντέλλος: Ανεπίτρεπτο να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην μας

Την έντονη απογοήτευσή του «για όλα αυτά που συμβαίνουν για εμάς, χωρίς εμάς», εξέφρασε ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. «Είναι ανεπίτρεπτο σε έναν κεντρικό φορέα, όπως η ΚΕΔΕ, να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην της και να τα μαθαίνουμε από βήματος Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τόσο χονδροειδώς σχεδιασμένο, στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης».

«Μας είπαν, ολίγον τι, λαμόγια από το βήμα της ΔΕΘ»

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντέλλος, «”έβρεχε” στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης χρήματα για άλλους, για εμάς (σ.σ. τους αυτοδιοικητικούς) δεν υπήρχε τίποτα θετικό, και ξαφνικά ήρθε ένα εργαλείο δουλειάς και μας το αφαιρεί. Και το μαθαίνουμε όπως ο “απατημένος σύζυγος”: τελευταίοι. Και μάλιστα ειπώθηκε ότι ο βασικός λόγος που φεύγουν οι Πολεοδομίες είναι η διαφθορά, δηλαδή κύριοι αυτοδιοικητικοί είστε, ολίγον τι, λαμόγια. Και το λέμε από βήματος Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Κωνσταντέλλος τόνισε ότι η κυβέρνηση αφαιρεί από τους Δήμους το εργαλείο με το οποίο κατάφεραν να τη σταματήσουν πριν από έναν χρόνο «… από το να τσιμεντάρει οριζοντίως όλες τις πόλεις της χώρας». Παράλληλα, κατηγόρησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ότι προσπαθεί να υφαρπάξει αυτή την αρμοδιότητα, «για να μην έχουν (σ.σ. ΤΕΕ και κυβέρνηση) κανέναν να τους σταματάει».