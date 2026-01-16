Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Βήματος, «Κώστας Σημίτης: Η Εποχή της Ευρώπης», που θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, επιστρέφουμε σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες και θριάμβους της διακυβέρνησης του εκσυγχρονιστή πρωθυπουργό.

Ο Κώστας Σημίτης δοκιμάζεται σκληρά από την υπόθεση Οτσαλάν που τραυματίζει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Το Ελσίνκι λειτουργεί ως σημείο επανατοποθέτησης της ελληνικής στρατηγικής στην Ευρώπη και ανοίγει τον δρόμο για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Στο εσωτερικό, οι ταυτότητες ανοίγουν ένα βαθύ πολιτισμικό ρήγμα, πριν το Ασφαλιστικό μετατρέψει τη μεταρρύθμιση σε ανοιχτή σύγκρουση με μια κοινωνία που αντέχει όλο και λιγότερο.

Πρωταγωνιστές της εποχής σκιαγραφούν μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων και κρίσιμων αποφάσεων που θα όριζαν την ίδια την ταυτότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης

ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει για πρώτη φορά τη σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων «Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης» και ανατρέχει στην πολιτική παρακαταθήκη του οραματιστή και εκσυγχρονιστή πρωθυπουργού της Μεταπολίτευσης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Η σειρά ανατρέχει στη ζωή και το έργο του Κώστα Σημίτη, φωτίζοντας τις κρίσιμες στιγμές μιας διαδρομής που σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική Ιστορία. Από τα ταραγμένα χρόνια του Εμφυλίου, όπου μεγάλωσε, και τη συμμετοχή του στην ένοπλη αντίσταση κατά της Δικτατορίας, έως την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας και το πολιτικό αποτύπωμα που εξακολουθεί να επηρεάζει το παρόν και το μέλλον της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Μέσα από τις μαρτυρίες στενών συνεργατών, φίλων αλλά και πολιτικών αντιπάλων του, αναδεικνύονται λιγότερο φωτισμένες πτυχές της προσωπικότητας και της σκέψης του ευρωπαϊστή πρωθυπουργού, καθώς και οι στρατηγικές επιλογές που συνέδεσαν την Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

Κώστας Σημίτης: Η εποχή της Ευρώπης – Τρίτο επεισόδιο: Οι δυσκολίες του εκσυγχρονισμού

Πρεμιέρα στις 18Ιανουαρίου στο tovima.gr και στο επίσημο κανάλι του Βήματος στο YouTube.

Δείτε τα δυο πρώτα επεισόδια της σειράς: «Από αντιστασιακός πρωθυπουργός» και «Μετά τον Ανδρέα».