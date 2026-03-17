Ένας ακόμη πόλεμος στην «μπροστινή αυλή» της Ευρώπης, η κανονικοποίηση των πολεμικών επιχειρήσεων που απλώνεται ως αίσθηση στον πλανήτη -αντί της ειρήνης- και οι προβλέψεις για την επόμενη ημέρα. Είναι οι εξελίξεις του τελευταίου μήνα για το Ιράν μια αλλαγή καθεστώτος ή μια αλλαγή εντός του καθεστώτος;

Πως διαμορφώνεται η γεωπολιτική της ασφάλειας και πως αναμένεται να επηρεάσουν οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή τις παγκόσμιες αγορές.

Η ευαλωτότητα της Ευρώπης και η νέα αρχιτεκτονική της σύγκρουσης από την μια πλευρά. Η περιορισμένη διεθνής νομιμοποίηση των ΗΠΑ, τα οφέλη για την Ρωσία, η διεύρυνση του μετώπου, η κλιμάκωση και οι επιπτώσεις που δεν περιορίζονται στο περιφερειακό περιβάλλον, από την άλλη.

Θα παραταθεί ο πόλεμος ή όχι;

Ο Παναγιώτης Τσάκωνας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σπουδών Ασφάλειας και Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και η Εκάβη Αθανασοπούλουαναπληρώτρια καθηγήτρια Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών συζητούν.

Ακαδημαϊκό Τέταρτο

Η η νέα σειρά βίντεο με γενικό τίτλο «Ακαδημαϊκό Τέταρτο», είναι μια παραγωγή του Βήματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε κάθε επεισόδιο, δυο καθηγητές ή καθηγήτριες του ΕΚΠΑ συναντιούνται και ανταλλάσσουν απόψεις για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, επιχειρώντας να φωτίσουν τις άγνωστες πτυχές του και να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του.