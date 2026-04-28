Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και εκατοντάδες χιλιάδες στη χώρα μας ζουν με κάποιο χρόνιο δερματολογικό νόσημα, το οποίο προκαλεί από ήπια έως και σοβαρά ζητήματα στην καθημερινότητά τους. Παθήσεις όπως η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα, η λεύκη ή η γυροειδής αλωπεκία δεν είναι απλώς «αισθητικό ζήτημα», αλλά χρόνια νοσήματα που μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συνολική υγεία και ποιότητα ζωής των ασθενών.

Στο νέο επεισόδιο του VidCast «Βήμα», οι δημοσιογράφοι Γιάννης Διαμαντής και Γιώργος Σακκάς φιλοξενούν τον κ. Παντελή Παναγάκη, Διευθυντή Ε.Σ.Υ. στην Κρατική Δερματολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός και Ειδικό Γραμματέα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, σε μια συζήτηση που επιχειρεί να φωτίσει μια μεγάλη αλλά συχνά παρεξηγημένη κατηγορία παθήσεων: τα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα.

Πρόκειται για νοσήματα των οποίων οι εκδηλώσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο δέρμα. Όπως εξηγεί ο ειδικός, πίσω από τις ορατές βλάβες κρύβονται σύνθετοι μηχανισμοί που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, τη γενετική προδιάθεση καθώς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η συζήτηση δίνει έμφαση σε ένα βασικό μήνυμα: «Βλέπουμε τη βλάβη στο δέρμα, αλλά η φλεγμονή μπορεί να μιλά και στο υπόλοιπο σώμα». Με αυτή την οπτική, η σύγχρονη δερματολογία δεν περιορίζεται στη διαχείριση των συμπτωμάτων, αλλά προσεγγίζει τον ασθενή ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις σωματικές όσο και τις ψυχολογικές επιπτώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καθημερινότητα των ασθενών: ο κνησμός, ο πόνος, οι διαταραχές ύπνου, αλλά και το κοινωνικό στίγμα ή το αίσθημα ντροπής, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εργασία, τις σχέσεις και την αυτοεικόνα. Ωστόσο, το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι σήμερα υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές που μπορούν να βελτιώσουν εντυπωσιακά την πορεία των νοσημάτων και να επαναφέρουν την ποιότητα ζωής.

Με απλή και κατανοητή γλώσσα, το VidCast επιχειρεί να «σπάσει» μύθους — όπως ότι τα νοσήματα αυτά είναι μεταδοτικά ή ότι δεν αντιμετωπίζονται — και να προσφέρει αξιόπιστη ενημέρωση. Στόχος είναι να ενθαρρύνει τους ασθενείς να αναζητήσουν έγκαιρα εξειδικευμένη φροντίδα και να κατανοήσουν ότι η σωστή διάγνωση και το εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μια συζήτηση ουσίας, που μεταφέρει την ιατρική γνώση πιο κοντά στον πολίτη και αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης.