Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την στιγμή που ο Κώστας Σημίτης πέρασε στην αιωνιότητα και το ΠαΣοΚ, με ανακοίνωση του, τίμησε τον Πρωθυπουργό «της ισχυρής Ελλάδας και των πραγματικών μεταρρυθμίσεων».

Η Χαριλάου Τρικούπη θύμισε τα έργα και τις ημέρες του μακροβιότερου πρωθυπουργού και συνιδρυτή του ΠαΣοΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης. Με πυξίδα τις αρχές της υπευθυνότητας στη λήψη των αποφάσεων και της δυναμικής σύγκλισης με τις χώρες της ΕΕ. Τόλμησε συγκρούσεις για να σπάσουν οι παθογένειες».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να κάνει την σύγκριση με το σήμερα και να επιτεθεί εμμέσως στην κυβέρνηση.

«Σήμερα που οι θεσμοί δέχονται πρωτοφανή επίθεση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έργο του Κώστα Σημίτη για εμβάθυνση της δημοκρατίας, για ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της εξουσίας και πραγματική λογοδοσία είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Τιμάμε την παρακαταθήκη του, εμπνεόμαστε από το έργο του και συνεχίζουμε τη μάχη απέναντι στη συντήρηση και τον διχασμό».