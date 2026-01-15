Τοπικές, ασθενείς βροχές αναμένονται την Παρασκευή, ενώ κατά το πρώτο μισό της ημέρας στα Επτάνησα και στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ κατά το δεύτερο μισό στη νότια Χαλκιδική, την νοτιοανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την κεντρική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και από αργά το βράδυ τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 6 – 16 βαθμούς και οι άνεμοι στα 4 – 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 3 – 13 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο, νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ.

Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, στα βόρεια τοπικά ισχυρός