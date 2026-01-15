Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε κατά την διάρκεια ενημέρωσης προς τον Τύπο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΪ, και όπως τόνισε σε αυτήν στόχος θα είναι να λυθούν «το μόνιμο πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, καθώς και να μπει μια παρένθεση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής».

Τι άλλο είπε ο Φιντάν για Συρία, Ιράν και σύμφωνο με Πακιστάν – Σ. Αραβία

Σύμφωνα με το Reuters ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι κουρδικής ηγεσίας Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) θα πρέπει να επιδείξουν καλή θέληση και να εξέλθουν από τον κύκλο της βίας, σχολιάζοντας την απομάκρυνση Κούρδων μαχητών από τη συριακή πόλη του Χαλεπίου και ότι η Τουρκία ελπίζει τα προβλήματα στη Συρία να επιλυθούν ειρηνικά, ωστόσο, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η χρήση βίας από την κυβέρνηση της Δαμασκού θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή.

Ο Φιντάν υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία πραγματοποίησε συζητήσεις για ένα αμυντικό σύμφωνο με το Πακιστάν και την Σαουδική Αραβία, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το Ιράν υποστήριξε ότι η Άγκυρα είναι αντίθετη σε μια στρατιωτική επέμβαση στην χώρα. Μεταξύ άλλων σχολίασε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ για δασμούς εναντίον των χωρών που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, την οποία θα πρέπει η Τουρκία να λάβει υπόψιν της.

Παρέμβαση και του αντιπροέδρου Γιλμάζ για S-400 και F-35

Νωρίτερα σε ανάρτηση του στο X ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ υποστήριξε πως είχε μια εκτενή συζήτηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ σχετικά με τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA (τις κυρώσεις για τους S-400 που πέταξαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35) και για αμυντικής συνεργασίας και οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.