Σε μία ανακοίνωση πρωτοφανούς σκληρότητας, το Γραφείο Τύπου της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατηγορώντας τον για συστηματική προσπάθεια περιορισμού της ρωσικής εκκλησιαστικής επιρροής εκτός συνόρων.

Όπως μεταδίδει το orthodoxia.info, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στις χώρες της Βαλτικής –Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία– με στόχο, όπως υποστηρίζεται, την αντικατάσταση της παρουσίας του Πατριαρχείου Μόσχας από νέες εκκλησιαστικές δομές που θα υπάγονται πλήρως στην Κωνσταντινούπολη.

Η ανακοίνωση της SVR αποδίδει τις κινήσεις αυτές σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι τυγχάνουν της στήριξης τόσο βρετανικών μυστικών υπηρεσιών όσο και των κυβερνήσεων των βαλτικών κρατών.

Κατά τη ρωσική εκδοχή, στόχος είναι η διάσπαση της ενότητας του ρωσικού ορθόδοξου κόσμου και η αποδυνάμωση της επιρροής της Μόσχας στον ορθόδοξο χώρο.

Νέες εκκλησιαστικές δομές

Στο ίδιο πλαίσιο, η SVR κάνει λόγο για συνεργασία του Φαναρίου με τοπικούς παράγοντες, προκειμένου να αποσπαστούν κληρικοί και πιστοί από το Πατριαρχείο Μόσχας και να ενταχθούν σε νέες εκκλησιαστικές δομές.

Η ρωσική πλευρά επεκτείνει, παράλληλα, το πεδίο της αντιπαράθεσης και στα Βαλκάνια, κατηγορώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης καθεστώτος αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία του Μαυροβουνίου. Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με τη Μόσχα, συνιστά ευθεία πρόκληση προς τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και απειλή για τις υφιστάμενες εκκλησιαστικές ισορροπίες στην περιοχή.

Το κείμενο της SVR καταλήγει με ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς, αποδίδοντας στον κ. Βαρθολομαίο ρόλο που –κατά τη ρωσική υπηρεσία– αντιστρατεύεται την εκκλησιαστική ενότητα, ενώ οι ενέργειές του παρομοιάζονται με διασπαστικές πρακτικές στον ορθόδοξο κόσμο.