Η αντίδραση στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν ήταν άμεση. Κύκλοι του υπουργείου εξωτερικών απάντησαν στην τοποθέτηση που έκανε ο τούρκος ΥΠΕΞ την Τρίτη.

Από το ΥΠΕΞ αρχικά ξεκαθάρισαν ότι «η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες».

Στη συνέχεια επεσήμαναν πως «η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών».

Τέλος, επεσήμαναν: «Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία».