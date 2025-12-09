Η τουρκική προκλητική ρητορική συνεχίστηκε για μία ακόμα φορά. Ο Χακάν Φιντάν μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας επανέλαβε την ανάγκη για «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την αρχή της δίκαιης κατανομής στην Ανατολική Μεσόγειο και λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων μας. Υποστηρίζουμε ότι όλες οι διαφορές στο Αιγαίο πρέπει να αντιμετωπίζονται ολιστικά και να επιλύονται μέσω ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Θέλουμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να είναι περιοχές σταθερότητας και ευημερίας. Αυτή είναι και η σαφής βούληση του Προέδρου μας» ανέφερε αρχικά.

Ο Φιντάν σε άλλο σημείο της ομιλίας του έκανε αναφορά για «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη». «Κάνουμε τα βήματα μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές Φιντάν σε Λιβύη και Αίγυπτο

Ο τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων ήταν και οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία και την Αίγυπτο. «Το 2025 διατηρήσαμε την αρχική και περιεκτική μας προσέγγιση έναντι της Λιβύης, του βασικού μας εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο εποικοδομητικός ρόλος που διαδραματίσαμε στη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή έχει κερδίσει την εκτίμηση των Λίβυων αδελφών μας και της διεθνούς κοινότητας. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη σταθερότητα και την ενσωμάτωση της Λιβύης κατά την προσεχή περίοδο, σύμφωνα με την πολιτική μας για μια ενιαία Λιβύη» τόνισε για την κατάσταση στη Λιβύη.

Στη συνέχεια είπε για την Αίγυπτο: «Οι επαφές υψηλού επιπέδου με την Αίγυπτο, ένα άλλο περιφερειακό κέντρο βαρύτητας, συνέχισαν να αυξάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Η δεύτερη συνάντηση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Αιγύπτου έχει προγραμματιστεί για το 2026. Ο διάλογός μας με το γειτονικό μας κράτος, το Ιράκ, έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την υγιή πρόοδο των διμερών μας σχέσεων όσο και για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας».