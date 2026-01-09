Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η κατάσταση στο Χαλέπι, καθώς οι κουρδικές ομάδες ανακοίνωσαν την Παρασκευή την απόφασή τους να απορρίψουν τους όρους της εκεχειρίας που έθεσε η κυβέρνηση της Δαμασκού. Οι Κούρδοι μαχητές δεσμεύτηκαν να υπερασπιστούν τις συνοικίες τους, αρνούμενοι να συμμορφωθούν με την απαίτηση για αποχώρησή τους από την πόλη, εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων που μαίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η αναζωπύρωση της βίας αποκαλύπτει το βαθύ ρήγμα που χωρίζει την ισλαμιστική κυβέρνηση του προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα από τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες αντιστέκονται σθεναρά στην προσπάθεια υπαγωγής τους υπό κεντρική εξουσία.

Το τελεσίγραφο και η άρνηση «παράδοσης»

Η πρόταση εκεχειρίας που κατέθεσε το Υπουργείο Άμυνας προέβλεπε την άμεση απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων προς τις περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε το τέλος της κουρδικής παρουσίας σε στρατηγικά σημεία του Χαλεπίου, τα οποία ελέγχονται από τις δυνάμεις αυτές από την αρχή του συριακού εμφυλίου το 2011. Η διορία έληγε στις 09:00 π.μ. της Παρασκευής.

انسحاب الحافلات المخصّصة لنقل مقاتلي ميليشيا قسد من حي الشيخ مقصود بعد تعرضها لإطلاق نار من عناصر تابعة للميليشيا pic.twitter.com/jiyMru0cpt — ZAMANALWSL – زمان الوصل (@zamanalwsl) January 9, 2026

Ωστόσο, τα κουρδικά συμβούλια που διοικούν τις περιοχές Sheikh Maksoud και Ashrafiyah απέρριψαν κατηγορηματικά την πρόταση. Σε ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν την απαίτηση αποχώρησης ως «κάλεσμα για παράδοση» και κατήγγειλαν τις κυβερνητικές δυνάμεις για εντατικούς βομβαρδισμούς, δηλώνοντας αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τις εστίες τους.

Ανθρωπιστική κρίση και διπλωματικός πυρετός

Ο απολογισμός των συγκρούσεων είναι ήδη βαρύς. Τουλάχιστον εννέα άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 140.000 κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει ανακοινώσει επίσημα στοιχεία για απώλειες μαχητών.

Στο διπλωματικό πεδίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να αποτρέψουν την κλιμάκωση. Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, χαιρέτισε την «προσωρινή εκεχειρία» και δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για την παράτασή της. «Ελπίζουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα φέρει μια πιο διαρκή ηρεμία και έναν βαθύτερο διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρ’ όλα αυτά, δημοσιογράφος του Reuters εντόπισε το πρωί της Παρασκευής περισσότερα από δώδεκα άδεια λεωφορεία να εισέρχονται στο Sheikh Maksoud, τα οποία, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, προορίζονταν για τη μεταφορά Κούρδων μαχητών, ένδειξη ότι η Δαμασκός ανέμενε συμμόρφωση.

Ο ρόλος της Τουρκίας και το αδιέξοδο της ενσωμάτωσης

Η Ουάσιγκτον προσπαθεί εδώ και καιρό να προωθήσει την ενοποίηση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) με τον κυβερνητικό στρατό, βάσει συμφωνίας-πλαισίου που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, η πρόοδος είναι μηδαμινή.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, απειλώντας με στρατιωτική παρέμβαση. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, δήλωσε λίγο πριν την ανακοίνωση της εκεχειρίας ότι η ομαλοποίηση στο Χαλέπι θα επέλθει μόνο «μέσω της απόσυρσης των στοιχείων των SDF», τους οποίους η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση συνδεδεμένη με το PKK.