Σημαντική μέρα για την ελληνική άμυνα και το Πολεμικό Ναυτικό η Πέμπτη καθώς θα γίνει η υποδοχή της πρώτης φρεγάτα τύπου Belharra. Μάλιστα, έχει ετοιμαστεί τελετουργικό για την υποδοχή της με πολλούς συμβολισμούς.

«Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα» ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

⚓Το Θωρηκτό "Αβέρωφ", η τριήρης "Ολυμπιάς" και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον "Κίμωνα" — την πρώτη ελληνική φρεγάτα #Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα.#ΝέαΕποχή #ΕθνικήΆμυνα #Elladadynati pic.twitter.com/5Wtv4MFlVY — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 14, 2026

Ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η φρεγάτα αναμένεται να φτάσει στον Σαρωνικό λίγο πριν τις δώδεκα το μεσημέρι.

Κατά την άφιξή του, το πλοίο θα πλεύσει αρχικά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, όπου έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις υψηλόβαθμων πολιτειακών και στρατιωτικών αξιωματούχων. Ακολούθως, υπό τη συνοδεία μονάδων του Στόλου, θα κατευθυνθεί προς τη Σαλαμίνα, ολοκληρώνοντας έναν πλου με έντονο τελετουργικό συμβολισμό.

Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN, όπου παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.