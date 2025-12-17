Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN («Belharra») F – 601 «Κίμων». Στην τελετή θα παρευρεθούν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν. Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.