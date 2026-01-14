Πλάνα από τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», καθώς κατευθύνεται προς την Ελλάδα, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό. Η υπερσύγχρονη φρεγάτα απέπλευσε από την πόλη Λοριάν της Γαλλίας και θα φτάσει αύριο στον Σαρωνικό.

Κατά την άφιξή του, το πλοίο θα πλεύσει αρχικά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, όπου έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις υψηλόβαθμων πολιτειακών και στρατιωτικών αξιωματούχων. Ακολούθως, υπό τη συνοδεία μονάδων του Στόλου, θα κατευθυνθεί προς τη Σαλαμίνα, ολοκληρώνοντας έναν πλου με έντονο τελετουργικό συμβολισμό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, αύριο Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 11:10, θα επιβιβασθεί στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής της εν πλω.

Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN, όπου παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.