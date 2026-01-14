Βαριά οπλισμένοι και κινούμενοι με έλκηθρα που σέρνουν σκυλιά μέσα στην παγωμένη ερημιά της Γροιλανδίας, αποτελούν την επίλεκτη ομάδα ειδικών δυνάμεων που έχει εκπαιδευτεί να επιβιώνει εκεί όπου άλλοι θα πέθαιναν.

Η Sirius Dog Sled Patrol είναι η ειδική μονάδα του Δανέζικου Ναυτικού που περιπολεί την αρκτική άγρια φύση της βόρειας και ανατολικής Γροιλανδίας, επιβάλλοντας την εθνική κυριαρχία της Δανίας σε μια τεράστια περιοχή (το Μεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο του κόσμου), σε ακραίες συνθήκες έως και -55°C.

Και τώρα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν μεγάλο αντίπαλο: τις αμερικανικές δυνάμεις, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να καταλάβει την πλούσια σε ορυκτά αρκτική περιοχή.

Πώς ζουν οι άνδρες της Sirius

Εκεί όπου η τεχνολογία συχνά αποτυγχάνει και ένα λάθος μπορεί να κοστίσει τη ζωή, οι άνδρες της Sirius βασίζονται σε γνώσεις αιώνων, αντοχή και στα έλκηθρα που σέρνουν τα χάσκι τους.

Για μήνες ολόκληρους ζουν αποκομμένοι από τον κόσμο, μέσα σε απόλυτο σκοτάδι και θερμοκρασίες που φτάνουν τους -55 βαθμούς Κελσίου. Δύο στρατιώτες και μια ομάδα σκύλων αποτελούν μια αυτάρκη μονάδα, διασχίζοντας τεράστιες εκτάσεις πάγου για να επιτηρούν τα σύνορα της Γροιλανδίας. Η πείνα, το κρύο και η μοναξιά είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, όπως και ο διαρκής κίνδυνος από τις πολικές αρκούδες.

Οι σκύλοι δεν είναι απλώς μέσο μεταφοράς. Είναι σύντροφοι, φύλακες και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Ο δεσμός ανθρώπου και ζώου είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση. Σε έναν κόσμο όπου τα σύγχρονα στρατιωτικά οχήματα δεν μπορούν να κινηθούν, τα έλκηθρα αποδεικνύονται το πιο αξιόπιστο «όπλο».

Οι αποστολές τους διαρκούν έως πέντε μήνες, σε σχεδόν απόλυτη απομόνωση, που δοκιμάζει τη σωματική και την ψυχική αντοχή. Κατά τη διάρκεια μιας θητείας 26 μηνών, οι περιπολάρχες επιτρέπεται να επιστρέψουν στον πολιτισμό μόνο μία φορά για σύντομο διάστημα. Η επαφή με την οικογένεια είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Η σχέση με τα χάσκι

Η ομάδα δημιουργεί άρρηκτο δεσμό με τα χάσκι της Γροιλανδίας, ζώα εκτρεφόμενα για δύναμη, αντοχή και επιβίωση. Οι σκύλοι λειτουργούν ως μέσο μεταφοράς, σύντροφοι και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Τα χάσκι εκπέμπουν ένα χαρακτηριστικό γρύλισμα όταν πλησιάζει μια πολική αρκούδα, δίνοντας στους στρατιώτες χρόνο να πιάσουν τα πιστόλια Glock 10 χιλιοστών ή τα επαναληπτικά τυφέκια M53.

Κάθε έλκηθρο, το οποίο το σέρνουν από 11 έως 15 σκύλοι, διανύει κατά μέσο όρο 19 μίλια την ημέρα πάνω σε παγωμένες πλάκες και χιονισμένα πεδία. Τη νύχτα, οι άνδρες καταφεύγουν σε σκηνές υψηλής τεχνολογίας ή σε απομονωμένες καλύβες διάσπαρτες κατά μήκος των διαδρομών.

Η διατροφή τους αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από κονσερβοποιημένα τρόφιμα, χωρίς φρέσκα φρούτα ή λαχανικά για μήνες. Τα ντους είναι σπάνια, τα ρούχα αλλάζονται αραιά και οι κάλτσες μόλις μία φορά την εβδομάδα. Οι σκύλοι κοιμούνται σε εξωτερικούς χώρους, εκτεθειμένοι στην αρκτική κακοκαιρία.

Πώς επιλέγονται

Η επιλογή για τη Sirius είναι από τις πιο απαιτητικές στον κόσμο. Οι υποψήφιοι περνούν από ακραίες σωματικές δοκιμασίες και ψυχολογικά τεστ, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να αντέξουν τη μακροχρόνια μοναξιά.

Όσοι τα καταφέρουν, αντιμετωπίζουν τουλάχιστον οκτώ μήνες εντατικής εκπαίδευσης, μαθαίνοντας τα πάντα, από κυνήγι και επιβίωση μέχρι ραπτική και κτηνιατρική φροντίδα.

Ο περιπολάρχης Γέσπερ Όλσεν θυμάται ότι κατά την εκπαίδευση αναγκάστηκε να πηδήξει σε παγωμένα νερά για να προσομοιώσει ατύχημα με έλκηθρο και στη συνέχεια να επιβιώσει μόνος για πέντε ημέρες με ελάχιστα εφόδια. Κυνηγούσε αρκτικό λαγό και μόσχοβο για τροφή και κοιμόταν σε μια χιονοσπηλιά που έσκαψε χρησιμοποιώντας το μεταλλικό του σκεύος.

Τους χλευάζει ο Τραμπ

Η ιστορία της φτάνει πίσω στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι προκάτοχοί της βοήθησαν να απωθηθεί η ναζιστική διείσδυση κατά μήκος των απομονωμένων ακτών της Γροιλανδίας. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χλευάσει τις αρκτικές άμυνες της Δανίας, πιο πρόσφατα γελοιοποιώντας την προσθήκη μίας ακόμη περιπόλου με έλκηθρα σκύλων.

«Ξέρετε τι έκανε πρόσφατα η Δανία για να ενισχύσει την ασφάλεια στη Γροιλανδία; Πρόσθεσε ένα ακόμη έλκηθρο με σκύλους. Είναι αλήθεια. Νόμιζαν ότι ήταν σπουδαία κίνηση» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι δανικές δυνάμεις δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένες για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία απέναντι σε πιθανές ρωσικές ή κινεζικές εισβολές. Όμως τα σχόλιά του απορρίφθηκαν από Δανούς ειδικούς στην άμυνα ως επικίνδυνα αφελή. Ο πρώην υποναύαρχος Τόρμπεν Όρτινγκ Γιόργκενσεν, σήμερα επικεφαλής του δικτύου αμυντικής πολιτικής People And Security της Δανίας, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «μια ανόητη προσβολή».

«Το γεγονός ότι ο Τραμπ γελά με μια επιπλέον περίπολο ελκήθρων σκύλων απλώς υπογραμμίζει την άγνοιά του για τις συνθήκες εκεί πάνω», δήλωσε ο 66χρονος στη Sun.

«Χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς που έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον εδώ και αιώνες – και πλέον υποστηρίζονται από drones και άλλες σύγχρονες δυνατότητες. Ο Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι η κατάληψη της Γροιλανδίας θα ήταν εύκολη. Όμως πρόκειται για ένα τεράστιο, εχθρικό έδαφος. Χωρίς τη γνώση για να επιχειρήσεις εκεί, θα αντιμετώπιζες καταστροφή».