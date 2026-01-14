Μια αμερικανική επίθεση στη Γροιλανδία, είναι «απίθανη», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν, καθώς η συνάντηση της αντιπροσωπείας της Δανίας και της Γροιλανδίας στην Ουάσινγκτον ολοκλήρωνε την συνάντηση της με τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ αποχώρησαν από το κτήριο που στεγάζει το επίσημο γραφείο του αντιπροέδρου Βανς λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα (19.000 ώρα Ελλάδας), έπειτα από περίπου 50 λεπτά συνομιλιών. Η αντιπροσωπία Δανίας, Γροιλανδίας, αναμένεται να δώσει σε λίγο συνέντευξη Τύπου για το τι συζητήθηκε.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ένα σκίτσο, με τη λεζάντα: «Από πού, Γροιλανδέ;». Στο σκίτσο εικονίζονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι και δύο πιθανοί προορισμοί τους: η Αμερική, που συμβολίζεται από τον Λευκό Οίκο κάτω από τον καταγάλανο ουρανό και η Κίνα με τη Ρωσία, που εκπροσωπούνται από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, στο σκοτάδι.

Απίθανη μια επίθεση των ΗΠΑ, αλλά η Δανία ενισχύει την στρατιωτική της παρουσία

Στις δηλώσεις του Πούλσεν ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση για μια επίθεση των ΗΠΑ στην Δανία: «Είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι απίθανο μια χώρα του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ».

Νωρίτερα, η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει «από σήμερα» στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο ασκήσεων στη Γροιλανδία, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία «σε αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

Η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι στέλνουν αξιωματικούς στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

«Πολλοί εταίροι και σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα μεταβούν στη Γροιλανδία, είτε απόψε, είτε τις επόμενες ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας, αναφέροντας ότι επαφίεται σε κάθε χώρα να ανακοινώσει τι θα πράξει.