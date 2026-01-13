Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΑμεΑ η «Κάρτα Αναπηρίας αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης του αναπηρικού κινήματος, της ΕΣΑμεΑ και των οργανώσεών της και χαιρετίστηκε ως «Κάρτα Αξιοπρέπειας», καθώς η κατοχή της σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου το άτομο με αναπηρία, χρόνια ή/ και σπάνια πάθηση μπορεί να κινείται, να ενεργεί κλπ. χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να δημοσιοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».

Ομως όπως επισημαίνει η Συνομοσπονδία «η τελευταία εξέλιξη με την πλαστική, αυτή τη φορά, Κάρτα Αναπηρίας, παρότι φέρνει αρκετές διευκολύνσεις, συνοδεύεται με πολλά προβλήματα που πρέπει άμεσα να επιλυθούν από τις αρμόδιες Αρχές, όπως αποδεικνύεται από το πλήθος των διαμαρτυριών από άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και μέλη των οικογενειών τους που απευθύνονται στην υπηρεσία της ΕΣΑμεΑ «Διεκδικούμε Μαζί».

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται: