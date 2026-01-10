Οι θυελλώδεις άνεμοι, που κατά τόπους φθάνουν έως και τα 9 μποφόρ σύμφωνα με την ΕΜΥ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές:

Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα

Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα

Ρίο – Αντίρριο

Κυλλήνη – Ζάκυνθος

Κυλλήνη – Κεφαλονιά

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία πριν από κάθε μετακίνηση, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Έκκληση για ψυχραιμία και τήρηση οδηγιών

Η πολιτεία και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της αποφυγής περιττών μετακινήσεων, της ασφαλούς στάθμευσης οχημάτων μακριά από δέντρα και της προσοχής σε περιοχές με έντονη θαλασσοταραχή.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να δείχνει τα «δόντια» της, με το Ναύπλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δοκιμασίας που ανέδειξε την ευαλωτότητα παραθαλάσσιων περιοχών σε ακραία καιρικά φαινόμενα.