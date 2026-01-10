Μια πρωτοφανή και εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση βίωσαν κάτοικοι και καταστηματάρχες στο Ναύπλιο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν τεράστια κύματα που έφτασαν μέχρι την παλιά πόλη, πλημμυρίζοντας δρόμους και προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα.

Τα ορμητικά νερά κάλυψαν τμήματα της παλιάς πόλης, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού, όπως μεταδίδουν οι Αργολικές Ειδήσεις. Οι εικόνες από το παραλιακό μέτωπο είναι ενδεικτικές της σφοδρότητας των φαινομένων, με τα κύματα να «εισβάλλουν» σε κεντρικά σημεία και τα νερά να κατακλύζουν πεζοδρόμια και οδοστρώματα.

Πυροσβεστική και δήμος σε πλήρη κινητοποίηση

Στο σημείο βρίσκονται από νωρίς δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργεία του δήμου, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Προτεραιότητα δίνεται στον καθαρισμό φραγμένων φρεατίων και στην απομάκρυνση των υδάτων από κομβικά σημεία, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι υλικές ζημιές.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη για το Ναύπλιο, καθώς –όπως τονίζεται σε τοπικές αναφορές– η πόλη δεν έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχης έντασης φαινόμενα στο παρελθόν. Συνολικά, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 103 κλήσεις λόγω των ισχυρών ανέμων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας από το πρωί έως τις 17:00.

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων, με τα συνεργεία να δίνουν συνεχή «μάχη» με τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία:

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν καταγραφεί 33 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 24 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν γίνει 47 κλήσεις, με 40 κοπές δέντρων, μία άντληση υδάτων και 6 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφηκαν 23 κλήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 14 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις και επικίνδυνα σημεία.

Απαγορευτικό απόπλου και εκτεταμένες ακυρώσεις στη ακτοπλοΐα

Οι θυελλώδεις άνεμοι, που κατά τόπους φθάνουν έως και τα 9 μποφόρ σύμφωνα με την ΕΜΥ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές:

Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα

Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα

Ρίο – Αντίρριο

Κυλλήνη – Ζάκυνθος

Κυλλήνη – Κεφαλονιά

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία πριν από κάθε μετακίνηση, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Έκκληση για ψυχραιμία και τήρηση οδηγιών

Η πολιτεία και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της αποφυγής περιττών μετακινήσεων, της ασφαλούς στάθμευσης οχημάτων μακριά από δέντρα και της προσοχής σε περιοχές με έντονη θαλασσοταραχή.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να δείχνει τα «δόντια» της, με το Ναύπλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δοκιμασίας που ανέδειξε την ευαλωτότητα παραθαλάσσιων περιοχών σε ακραία καιρικά φαινόμενα.