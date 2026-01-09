Η ιταλική φίρμα αποφάσισε να προσφέρει θέαμα στην έκθεση των Βρυξελλών παρουσιάζοντας την «πιο ακραία έκδοση Quadrifoglio που έχει δημιουργηθεί ποτέ» με όχημα την Giulia και την κάπως ποιητική επιλογή ονομασίας Luna Rossa.

H Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa όπως είναι η μακροσκελής ονομασία της, θυμίζοντας ευγενείς ενός απώτερου παρελθόντος, θα κατασκευαστεί σε μόλις 10 αντίτυπα, έχοντας εκτός από όσα υπόσχεται ο παραπάνω αφορισμός και το δεδομένο status της εξαιρετικής σπανιότητας.

Για την κάπως ποιητική ονομασία υπεύθυνη είναι η ομώνυμη ιταλική ομάδα ιστιοπλοϊας, μια συνεργασία η οποία σύμφωνα με την Alfa αποτελεί κάτι παραπάνω από μια χορηγική σχέση καθώς εκπροσωπεί την υλοποίηση ενός κοινού οράματος που συνδυάζει δύο διαφορετικούς κόσμους σε επίπεδο τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και υλικών».

Στην δημιουργία της Giulia Quadrifoglio Luna Rossa καθοριστική ήταν η συμβολή της… συνεκδοχής Bottega Fuoriserie, ενός hub του ομίλου Stellantis που αναλαμβάνει την κατασκευή και την εξατομίκευση των ειδικών εκδόσεων της Alfa και της Maserati και το οποίο έχει ήδη δώσει την Stradale 33 και την Maserati MCXtrema.

Στην περίπτωση της Giulia Quadrifoglio Luna Rossa αυτό μεταφράζεται σε ένα ειδικά για την περίσταση κατασκευασμένο bodykit από ανθρακόνημα, τα αεροδυναμικά στοιχεία του οποίου στο πίσω τμήμα παράγουν κάθετη δύναμη έως και 140 κιλών σε ταχύτητες 300 χλμ./ώρα.

Φυσικά η ιδιάζουσα αυτή διπλή αεροτομή με έμπνευση τo σκάφος Luna Rossa AC75, συμπληρώνεται από ένα πλήθος πτερυγίων όπως αυτά που τοποθετούνται στους τροχούς, στα κατώτερα πλευρικά τμήμα και φυσικά το splitter μπροστά και την χάραξη του αεροδυναμικού διαχύτη.

Επιρροές από τον κόσμο της ιστιοπλοΐας φέρει και το ιδιαίτερο ιριδίζον χρώμα που είναι επίσης εμπνευσμένο από το AC75 και έχει εφαρμοστεί στο χέρι για το ιδανικό αποτέλεσμα. Την εικόνα συμπληρώνουν διχρωμίες και η ονομασία της έκδοσης στα πλευρά του αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Alfa Romeo έχει χρησιμοποιήσει ένα σήμα με κόκκινο φόντο τόσο στο αμάξωμα όσο και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ενώ στην ίδια εκκεντρικότητα υπακούν και οι τροχοί που βάφονται σε κόκκινο μαύρο.

Στα ενδότερα, εκτός από τα απαραίτητα bucket καθίσματα της Sparco που σχεδιάστηκαν ειδικά για την περίσταση, υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες που παραπέμπουν στον κόσμο της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας και το AC75 Luna Rossa όπως η επίστρωση του ταμπλό από ένα υλικό που προέρχεται από ανακυκλωμένο πανί και οι υφές και τα σχέδια που παραπέμπουν σε εξοπλισμό του πληρώματος.

Την ειδική έκδοση εξακολουθεί να εφοδιάζει ο V6 των 2,9 λίτρων στη διαμόρφωση των 520 ίππων ο οποίος συνδυάζεται με σύστημα εξαγωγής Akrapovic ενώ φυσικά στο παλμαρέ της έκδοσης συγκαταλέγεται διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.