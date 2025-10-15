H ιταλική φίρμα αποκάλυψε μια βελτιωμένη εκδοχή της Tonale προσβλέποντας στην ανανέωση του ενδιαφέροντος του κοινού και με φόντο τις ολοένα αυξανόμενες νέες αφίξεις στην συγκεκριμένη SUV κατηγορία.

Ξεκινώντας από την εξωτερική της εμφάνιση, η Tonale έχει αποκτήσει πρόσβαση σε μια νέα παραλλαγή της γρίλιας Scudetto η οποία αντλεί τις επιρροές της από την 33 Stradale και περιλαμβάνει διαφορετικής εικόνας και υφής κάθετα στοιχεία που με τη σειρά τους περιβάλλονται από ένα νέο πιο ανάγλυφο περίγραμμα. Τη νέα γρίλια συμπληρώνει ένας ανασχεδιασμένος προφυλακτήρας που συνηγορεί σε μια πιο επιθετική «όψη».

Την αισθητική αναβάθμιση συμπληρώνουν νέου σχεδιασμού τροχοί 19 και 20 ιντσών οι οποίοι υιοθετούν μια τριάκτινη λογική καθώς και νέες αποχρώσεις του κόκκινου, του πράσινου και του κίτρινου για το αμάξωμα.

Στις πιο σημαντικές αλλαγές συνυπολογίστε ότι η Tonale διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερα μετατρόχια στοιχείο που σύμφωνα με την Alfa συνηγορεί σε μια πιο επιβλητική εμφάνιση όσο και οδική συμπεριφορά.

Στα ενδότερα, νέου σχεδιασμού είναι η κεντρική κονσόλα όπου ο παραδοσιακός επιλογέας ταχυτήτων έχει αντικατασταθεί από έναν περιστροφικό, αν και ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εναλλακτική για τις αλλαγές τα paddles που παραμένουν πίσω από το τιμόνι.

Εκτός από τον εμπλουτισμό των επιλογών για τις επενδύσεις σε υφές και χρώματα, οι σχεδιαστές της Alfa έχουν φροντίσει να αυξήσουν και την ποσόστωση κόκκινων λεπτομερειών τόσο στις υφάνσεις όσο και στις υπόλοιπες επιφάνειες.

Επίσης, όπως ολοένα και περισσότερες εταιρείες που είχαν περάσει σε modus operandi χειριστηρίων αφής, η Alfa Romeo επιλέγει να διατηρήσει τους φυσικούς διακόπτες για τον έλεγχο του κλιματισμού, της έντασης ήχου ενώ, παραδοσιακά, φυσικός είναι ο διακόπτης που επιτρέπει την επιλογή προγραμμάτων οδήγησης.

Οι ψηφιακές οθόνες υιοθετούν το layout των πιο πρόσφατων μοντέλων της φίρμας με μια οθόνη 10,5 ιντσών σε ρόλο infotainment και μέσο ελέγχου δια της αφής των media, του συστήματος πλοήγησης και των εφαρμογών. Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται μια οθόνη 12,3 ιντσών το σχήμα της οποίας παραπέμπουν στο γνώριμο διαχρονικό αναλογικό μοτίβο των οργάνων της Alfa. Βέβαια η συγκεκριμένη οθόνη μπορεί να παραμετροποιηθεί αναλόγως με τις προτιμήσεις του οδηγού εμφανίζοντας από το σύστημα πλοήγησης έως ένα νοσταλγικό «theme» που μιμείται την εικόνα των αναλογικών οργάνων των μοντέλων της φίρμας τη δεκαετία του ’70. Αμφότερες οι οθόνες είναι αναβαθμίσιμες Over-The-Air καθώς και προσφέρουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto.

Σε επίπεδο κινητήρων, η Tonale θα είναι διαθέσιμη με συνολικά τρεις επιλογές οι οποίες περιλαμβάνουν ήπια υβριδική τεχνολογία, diesel και plug-in τεχνολογία.

Εφαλτήριο για την γκάμα θα αποτελεί η ήπια υβριδική έκδοση με turbo μοτέρ 1,5 λίτρου και παράλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα 48 Volt σε εκδοχή ισχύος 175 ίππων και σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Η μοναδική diesel επιλογή αποτελεί επωφελείται από μοτέρ 1,6 λίτρου με απόδοση 130 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η plug-in υβριδική έκδοση των 270 ίππων η οποία επωφελείται από βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τα μέρη του συνόλου προς όφελος μιας πιο γραμμικής απόδοσης της ισχύος και σε πιο ανεπαίσθητες μεταβάσεις από ηλεκτρική σε θερμική λειτουργία και αντιστρόφως. Η «φυσιολογία» της plug-in έκδοσης καθώς ο θερμικός κινητήρας του 1,3 λίτρου αναλαμβάνει τους μπροστινούς τροχούς ενώ το ηλεκτρικό μοτέρ την καθιστά και τετρακίνητη.

Ο εξοπλισμός ασφάλειας και υποβοήθησης της Tonale περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σουίτα Αυτόνομης Οδήγησης επιπέδου 2, ενεργό cruise control και υποβοήθηση διατήρησης της πορείας στην λωρίδα κυκλοφορίας, , ανίχνευση τυφλού σημείου και επικείμενης οπίσθιας σύγκρουσης, αναγνώριση οδικής σήμανσης και ενεργό Speed Assist, καθώς και αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών. Οι αναβαθμίσεις αφορούν στην κάμερα υψηλής ανάλυσης με θέαση 360ο καθώς και το σύστημα ημιαυτόνομου παρκαρίσματος που διευκολύνει την καθημερινότητα στην πόλη.

Στην Ελλάδα οι πρώτες παραδόσεις της νέας Tonale είναι προγραμματισμένες για το πρώτο τρίμηνο του 2026.