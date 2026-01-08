5 το πρωί: Ακλόνητα τα μπλόκα – Ανοίγουν οι λαϊκές – Κατέλαβαν τάνκερ υπό ρωσική σημαία οι ΗΠΑ
Άκαμπτη παραμένει η αντίσταση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, παρά τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και την αυστηρή νέα παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - Θετική έκβαση είχε ωστόσο η διαποραγμάτευση με τον κλάδο των λαϊκών αγορών, όπου φαίνεται πως βρέθηκαν σημεία σύγκλισης
1
«Όχι» στα κυβερνητικά μέτρα και κλιμάκωση
- Κόβουν τη χώρα στα δύο οι αγρότες: Οι εκπρόσωποι των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα, να «κόψουν» ουσιαστικά τη χώρα στα δύο, με αποκλεισμούς δρόμων και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, με μείωση κόστους ρεύματος και επιστροφή φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και άλλες παρεμβάσεις σε επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, καθώς και την πίεση να ανοίξουν οι οδοί.
- Αντιδράσεις για τα κυβερνητικά μέτρα: Οι αγρότες στα μπλόκα εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους και δεν περιλαμβάνουν πολλά από όσα ζητούν. Καλούν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις και απορρίπτουν τις εξαγγελίες ως ανεπαρκείς. Συλλήψεις και αυτόφωρο για τους αγρότες που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία, ζητά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
- Επαναλειτουτργούν οι λαϊκές: Θετικές ήταν ωστόσο οι εξελίξεις για τις λαϊκές αγορές,. Μετά τις συναντήσεις που είχαν με τους αρμόδιους της κυβέρνησης, κατέληξαν στην αναστολή της επ’ αόριστον απεργίας, που είχαν ξεκινήσει από χθες Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, καθώς έμειναν ικανοποιημένοι από τα όσα άκουσαν κι έτσι την Παρασκευή, ανακοίνωσαν ότι θα στήσουν ξανά τους πάγκους.
2
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν άλλα δύο δεξαμενόπλοια στον Ατλαντικό
- Κατάληψη Marinera και Sophia: Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν το δεξαμενόπλοιο Marinera (πρώην Bella 1) στον Βόρειο Ατλαντικό, που είχε αλλάξει εν πλω όνομα και σημαία σε ρωσική, καθώς και το M/T Sophia στην Καραϊβική, με σημαία Παναμά. Και τα δύο πλοία φέρονται να πραγματοποιούσαν μεταφορές πετρελαίου, υπό καθεστώς κυρώσεων, συνδέονταν με την Βενεζουέλα και κατά το παρελθόν είχαν μεταφέρει πετρέλαιο για λογαριασμό Ρωσίας, Κίνας και Ιράν. Τα πληρώματα και των δύο πλοίων αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις.
- Τι σηματοδοτεί η κίνηση: Η κατάληψη των δύο δεξαμενόπλοιων υπογραμμίζει τη σκληρή στάση της κυβέρνησης Τραμπ όσον αφορά στο θέμα των κυρώσεων που έχουν επιβάλλει σε πλοία, τα οποία κινούνται στο ημισφαίριο που σταδιακά παρουσιάζουν ως υπό τον έλεγχο τους, ανεξάρτητα από αλλαγές σημαίας ή ονόματος. Στόχος επίσημα είναι η αποτροπή «παράνομων» εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και η επιβολή του αμερικανικού ελέγχου στις θαλάσσιες μεταφορές ενεργειακών προϊόντων, που συμπληρώνει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει στην χώρα.
- Ρωσική αντίδραση: Η Μόσχα καταδίκασε την κατάληψη του Marinera ως «πειρατεία», τονίζοντας ότι το πλοίο έπλεε σε διεθνή ύδατα και υπήρχε πλήρης συμμόρφωση με το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Το ρωσικό ΥΠΕΞ και το υπουργείο Μεταφορών επισήμαναν ότι η ελευθερία ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται και ότι καμία χώρα δεν δικαιούται να ασκεί βία σε νόμιμα νηολογημένα πλοία.
3
Σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση για τον Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων
- Αλλαγές στον Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προανήγγειλε ότι κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια θα προταθούν αλλαγές «επί τα βελτίω» στο νομοσχέδιο για τον Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό τη σαφή κατοχύρωση δικαιωμάτων για υπαξιωματικούς που επιθυμούν να γίνουν αξιωματικοί.
- Αιχμές και προτάσεις για τροποποιήσεις: Η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε την ανάγκη μέριμνας για τις αρχαιότερες ΑΣΣΥ έως το 2013 και επανεξέτασης της δυνατότητας προαγωγής, ενώ ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι οι αλλαγές θα γίνουν με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και όχι την πολιτική επιβίωση.
- Ψήφιση και στάση κομμάτων: Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ότι θα ψηφίσει το νομοσχέδιο, ενώ η αντιπολίτευση θα το καταψηφίσει. Ο υπΕΘΑ υπογράμμισε τη σημασία της νομοθέτησης για την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στον 21ο αιώνα, παρά τις δυσκολίες και αντιδράσεις.
4
Διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Εκτός ευρωομάδας με απόφαση Φάμελλου: Ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου ζήτησε από τον πρώην πλέον ευρωβουλευτή του να παραδώσει την έδρα του, λόγω έλλειψης δέσμευσης ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του κόμματος, αφού ο Νίκος Φαραντούρης επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «καλοδεχούμενο» για το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, επιμένοντας ότι «ενώνει τη φωνή του».
- Δηλώσεις Φαραντούρη μετά τη διαγραφή: Ο ευρωβουλευτής απάντησε ότι δε θα παραδώσει την έδρα, τονίζοντας ότι λογοδοτεί αποκλειστικά στους πολίτες που τον ψήφισαν και ότι θα συνεχίσει το έργο του στην Ευρωβουλή για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία. «Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών», έγραψε χαρακτηριστικά σε σχετική του ανάρτηση.
- Το σχόλιο Μαξίμου δια στόματος Μαρινάκη: «Ο κ. Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα του, αν και την πήρε με τις ψήφους ενός συγκεκριμένου κόμματος. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κ. Καρυστιανού, που λέει ότι θα πολιτευτεί με άλλους όρους, θα δεχθεί στον νέο φορέα της έναν άνθρωπο, ο οποίος παραμένει ευρωβουλευτής, κρατώντας την έδρα που πήρε με ένα άλλο κόμμα», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο MEGA,
5
Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
- Στη Ριτσώνα το τελευταίο αντίο: Την καύση του αγαπημένου της συζύγου, πατέρα και παππού, επέλεξε η οικογένεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, μετά από οξύ έμφραγμα. Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.
- Η επιθυμία της οικογένειας: Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς: «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία και «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
- Ο μέσος Έλληνας: Η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη, σκιαγραφεί τον Γιώργο Παπαδάκη ως έναν ακέραιο και βαθιά αφοσιωμένο στη δημοσιογραφία άνθρωπο, αυθόρμητο και δίκαιο στον επαγγελματικό του ρόλο. Η κοινή τους πορεία ζωής, που ο ίδιος χαρακτήριζε «το καλύτερο ρεπορτάζ», συνοδεύτηκε από οικογένεια και μακρόχρονη συντροφικότητα. Μέσα από τη δουλειά του, κατάφερε να εκφράσει και να ταυτιστεί με τον μέσο Έλληνα.
