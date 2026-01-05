Την καύση του αγαπημένου της συζύγου, πατέρα και παππού, επέλεξε η οικογένεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε χθες Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, από τη ζωή, μετά από οξύ έμφραγμα. Με μια λιτή ανακοίνωση, η οικογένεια Παπαδάκη εκφράζει τις ευχαριστίες της για τη συμπαράσταση του κόσμου και ενημερώνει γιαωτιθς λεπτομέρειες της κηδείας του.

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος, Τίνα

Τα παιδιά, Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος

Τα εγγόνια, Γιώργος και Αλέξανδρος