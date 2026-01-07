Σε συνεχείς διαβουλεύσεις βρίσκονται οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στα μπλόκα, μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα, καθώς και την εισαγγελική παραγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία ζητάει αυτόφωτο και συλλήψεις. «Δεν ακούσαμε τίποτα καινούργιο. Κανένας δεν είναι ικανοποιημένος», σημειώνουν στο «Βήμα» αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Όσα άκουσαν και όσα δεν άκουσαν στα μπλόκα

«Δεν απαντάνε σε τίποτα, αφήνουν απλώς ένα “παραθυράκι”», τονίζει ο Κώστας Χατζής, γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας. Όπως εξηγεί ο ίδιος, πολλά από τα αιτήματά τους δε συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που παρουσίασε η κυβέρνηση.

«Αυτό που ακούσαμε ουσιαστικά ήταν “με ποιο τρόπο θέλετε να φύγετε από την αγροτική παραγωγή”», υπογραμμίζει ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. «Μας μίλησαν για ενισχύσεις σε δύο προϊόντα, ενώ ζητούσαμε για δώδεκα», προσθέτει ο Κώστας Χατζής.

Τι θα γίνει με τα μπλόκα;

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς δεν έμειναν ικανοποιημένοι από όσα ακούστηκαν στη συνέντευξη Τύπου. «Κάθε χρόνο θα έχουμε και λιγότερες παραγωγές», σχολιάζει ο Λεωνίδας Βασιλείου, εκπρόσωπος Τύπου Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

«Θα κοπεί η χώρα στα δύο, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω», συμπληρώνει ο Θωμάς Μόσχος, μέλος αγροτικού συλλόγου Καστοριάς και τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, και εκπρόσωπος του μπλόκου που έχει στηθεί στα Σιάτιστα.

Μάλιστα, η Λίλιαν Νιάκα, δενδροκαλλιεργητής από τον Τύρναβο, διευκρινίζει πως «δε θα κάτσουμε πίσω, γιατί πλέον παλεύουμε για τα παιδιά μας. Νιώθουμε ότι θέλουμε να μας διώξουν».

Οι αντιδράσεις μετά την εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Με νέα εγκύκλιο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας επανέρχεται για τα μπλόκα των αγροτών και ζητά την άμεση εφαρμογή του νόμου για όσους παρεμποδίζουν την κυκλοφορία ή κλείνουν τους εθνικούς δρόμους ή γενικά δυσκολεύουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο του απευθυνόμενος προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας, ο κ. Τζαβέλας ζητά, «την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς παρά τα όσα άκουσαν από τα κυβερνητικά χείλη, δεν αναμένεται να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως δηλώνουν στο «Βήμα».

Μάλιστα, σχετικά με την εισαγγελική παρέμβαση ανέφεραν ότι «είναι ακόμα μία δικογραφία στις πλάτες μας και δε φοβόμαστε». Ο Λεωνίδας Βασιλείου επισημαίνει πως «δεν μπορούμε πλέον εδώ που φτάσαμε να γυρίσουμε με άδεια χέρια. Καταρρέει ένα ολόκληρο σύστημα από τη ζωική και την αγροτική παραγωγή μέχρι την αγορά, όπως και στις λαϊκές αγορές».

«Θα παραμείνουμε στα μπλόκα και προχωράμε σε ολικό black out», τονίζει ο Στέργιος Λίτος, πρόεδρος Αγροτών – Κτηνοτρόφων δήμου Βισαλτίας και εκπρόσωπος του μπλόκου που έχει στηθεί στον Προμαχώνα.