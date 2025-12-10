Σε μια κίνηση που θεωρείται κλιμάκωση προχώρησαν οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν ουσιαστικά σταθμεύσει ανοιχτά της Βενεζουέλας, καθώς όπως ανακοινώθηκε κατάσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο, το οποίο βρισκόταν σε καθεστώς κυρώσεων.

Την κατάσχεση, χωρίς όμως να δίνει περισσότερα στοιχεία για το ποιο είναι το τάνκερ, αλλά και για τον λόγο που δόθηκε η εντολή κατάσχεσης, επιβεβαίωσε επίσημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε: «Μόλις κατασχέσαμε ένα δεξαμενόπλοιο στις ακτές της Βενεζουέλας – ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ στην πραγματικότητα. Και γίνονται κι άλλα πράγματα, τα οποία θα δείτε αργότερα και θα τα συζητήσετε αργότερα με άλλους ανθρώπους.»

Πριν καν την επιβεβαίωση της κατάσχεσης, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 28 σεντς ή 0,48%, φτάνοντας τα 58,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent ενισχύθηκε κατά 31 σεντς ή 0,5%, φτάνοντας τα 62,25 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση προς τον Μαδούρο

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Σε συνέντευξή του στο Politico που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι «μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει ενισχύσει στρατιωτικά την παρουσία του στην Καραϊβική και έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον πλοίων που, όπως υποστηρίζεται, εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα, ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Φέτος εξάγει περίπου 749.000 βαρέλια ημερησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον τα μισά προορίζονται για την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ υπολογίζονται περίπου στα 132.000 βαρέλια ημερησίως.

Ο Ματ Σμιθ, αναλυτής πετρελαίου της Kpler, σχολίασε ότι «οι μεταφορείς θα είναι πιθανότατα πιο προσεκτικοί και διστακτικοί στο να φορτώσουν βενεζουελάνικο αργό στο μέλλον», υπογραμμίζοντας τις πιθανές συνέπειες της κατάσχεσης για την αγορά.