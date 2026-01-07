Θετικές είναι οι εξελίξεις για τις λαϊκές αγορές, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι τους στο «Βήμα». Μετά τις συναντήσεις που είχαν με τους αρμόδιους της κυβέρνησης κατέληξαν στο να ανασταλεί η απεργία, καθώς έμειναν ικανοποιημένοι από τα όσα άκουσαν.

Κανονικά οι λαϊκές αγορές την Παρασκευή