Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Νικόλα Φαραντούρη. Ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε να τον θέσει εκτός ευρωομάδας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον κ. Φαραντούρη να δώσει πίσω την έδρα του.

«Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλαος Φαραντούρης τίθεται εκτός της ευρωομάδας του κόμματος.

Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο» αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Λάδι στη φωτιά έριξαν οι σημερινές δηλώσεις του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «καλοδεχούμενο» για το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, επιμένοντας ότι «ενώνει τη φωνή του», εξέλιξη που βάθυνε τη δυσφορία στην Κουμουνδούρου και έφερε εκ νέου στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο διαγραφής του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Υπενθυμίζεται ότι από χθες ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε διευκρινίσεις από τον κ. Φαραντούρη για το κόμμα Καρυστιανού, με σκοπό να μάθει τι ακριβώς εννοούσε λέγοντας πως «συζητώ με την κυρία Καρυστιανού, δεν είναι κρυφό».