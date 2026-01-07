Ανυποχώρητοι παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι στα μπλόκα, παρά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, όπως δηλώνουν στο «Βήμα» δεν πείστηκαν από όσα άκουσαν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους, προχωρώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων «κόβοντας» τη χώρα στα δύο.

Αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, θα κλείσει από τις 11:00 το πρωί η σήραγγα των Τεμπών. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα σταματήσουν την κυκλοφορία σε κεντρικούς άξονες της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να μην περνάει κανένα όχημα. Το «black out» θα κρατήσει για 48 ώρες, όπως είχε από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων στα Μάλγαρα την Κυριακή.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από τη Νίκαια, τον Προμαχώνα, τα Σιάτσιτα, τα Μάλγαρα θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ωστόσο πρόκειται να ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Όλες οι δράσεις, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι είναι συντονισμένες με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και λαμβάνονται συλλογικά. «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω εδώ που είμαστε», διευκρινίζει η Λίλιαν Νιάκα, δενδροκαλλιεργητής από τον Τύρναβο.

«Κάθε χρόνο θα έχουμε και λιγότερες παραγωγές», σχολιάζει ο Λεωνίδας Βασιλείου, εκπρόσωπος Τύπου Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. «Θα κοπεί η χώρα στα δύο, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω», συμπληρώνει ο Θωμάς Μόσχος, μέλος αγροτικού συλλόγου Καστοριάς και τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, και εκπρόσωπος του μπλόκου που έχει στηθεί στα Σιάτιστα.

Η επιστολή των αποστασιοποιημένων μπλόκων

Αποφάσεις για το αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μετά της κυβερνητικές εξαγγελίες αναμένεται να λάβουν οι αγρότες, ενώ οι 18 συνεταιρισμοί με επιστολή ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών οι αγρότες φαίνεται πως έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους. Όπως σημειώνει ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Φαίδων Τομόσογλου, οι αγρότες συνολικά 18 σύλλογοι και μπλόκα ζητούν με επιστολή προς τον υπουργό Κώστας Τσιάρα διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τα μπλόκα;

Στην περίπτωση ωστόσο που οι αγρότες παραμείνουν στα μπλόκα, σχολίασε στην εκπομπή «Live News» στο Mega, πως: «Δύο είναι οι πτυχές. Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας».

«Η κυβέρνηση, δια των αρμόδιων Αρχών, της Ελληνική Αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλλει τον νόμο», τονίζει.

Πρόσθεσε δε, ότι «στους πολλούς, που ζητάνε για τον κλάδο τους, παρεισφρέουν και κάποιοι που είτε τους κόπηκε το πάρτι είτε είναι μπαταχτσήδες, κάποιοι λίγοι είναι αυτοί έχουν βγει και κάποια ονόματα στη φόρα, και σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εμείς θα μείνουμε εδώ, θα προσπαθήσουμε να ερεθίσουμε ως προς το θέμα των αιτημάτων και τους υπόλοιπους… Εγώ καλώ τους πολλούς που είναι και στις κινητοποιήσεις, να δουν ότι είμαστε κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα έργα».

«Το να φύγουν από τα μπλόκα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο και το ζητάω πραγματικά», κατέληξε.