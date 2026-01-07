Τον χαρακτηρισμό «καλοδεχούμενο» για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού επανέλαβε και σήμερα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

«Ενώνω τη φωνή μου»

«Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία» συμπλήρωσε ο κ. Φαραντούρης μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής τον κάλεσε ζητώντας εξηγήσεις, ο κ. Φαραντούρης απάντησε «του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».

«Τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή»

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το κόμμα του «να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και που θέλει να βρίσκεται».

«Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αν αλλάξει κάτι θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή» κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.